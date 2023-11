Οικονομία

Ζαχαράκη - Επίδομα: Πότε πιστώνεται η έκτακτη ενίσχυση για παιδιά, συνταξιούχους και ανάπηρους

Τι ανακοίνωσε στον ΑΝΤ1 η Υπ. Κοινωνωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τις “Νταντάδες της γειτονιάς” και το πρόγραμμα ανακαίνισης και ενοικίασης κλειστών σπιτιών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το πρωί του Σαββάτου, η Σοφία Ζαχαράκη.

Αναφερόμενη στην έκτακτη ενίσχυση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθεί σε ευάλωτους συμπολίτες μας πριν από τα Χριστούγεννα, η Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπε ότι το Υπουργείο της συμμετέχει με βοηθήματα σε τρεις κατηγοριές: το επίδομα παιδιού για οικογένειες, τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους με αναπηρία.

Όπως εξήγησε, πέραν της δόσης του τακτικού επιδόματος που δικαιούνται και θα πληρωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης θα λάβουν επιπλέον 1,5 δόση του επιδόματος.

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «έως τις 22 Δεκεμβρίου θα γίνει η πληρωμή του έκτακτου βοηθήματος, ώστε να αξιοποιηθεί ενόψει των Εορτών».

Για τις «Νταντάδες της γειτονιάς» η κ. Ζαχαράκη είπε ότι ξεκίνησε η πρόσκληση για αιτήσεις από γονείς και πως «ξεκίνησε πιλοτικά το πρόγραμμα με ορισμένους δήμους, μπήκε και ο Δήμος Αθηναίων για να βοηθηθούν περισσότεροι γονείς, όμως έχουμε λίγους, μόλις 82 επιμελητές και επιμελήτριες, όπως λέγονται οι νταντάδες»

Εξήγησε ότι καλύπτονται όλες οι μορφές οικογένειας και ότι οι νταντάδες, μεταξύ άλλων, θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκμάθησης παροχής πρώτων βοηθειών σε παιδιά.

Οι δικαιούχοι θα παίρνουν βοήθημα 300-500 ευρώ για να αποδίσουν σε νταντάδες. Όπως τόνισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, «είναι διάρκειας δύο ετών το πρόγραμμα, με πόρους του ΕΣΠΑ. Θα καλύψουμε 400 άτομα, είναι μικρό και δοκιμαστικό το πρόγραμμα και πρέπει να αποτιμηθεί».

Αναφορικά με το πρόγραμμα επιδότησης της ανακαίνισης κλειστών σπιτιών, ώστε να διατεθούν προς ενοικίαση, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι «στα τέλη Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα και αφορά διαμερίσματα έως 100 τ.μ., ιδιοκτητών με εισόδημα έως 42.000 ευρώ και συνολική περιουσία έως 300.000 ευρώ και θα πρέπει τα σπίτια να έχουν δηλωθεί για 2 χρόνια στο Ε2 ως κενά»..

«Είναι ένα καλό μέτρο που μπορεί να αφορά έως 12.500 διαμερίσματα, στα οποία το μισθωτήριο μετά πρέπει να είναι για 3 χρόνια. Εφόσον κατατεθούν τα δικαιολογητικά, δίνεται το 40% του ποσού της ανακαίνισης», είπε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ακόμη, σχετικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι έχουν ήδη εγκριθεί 1.608 δάνεια, ενώ συνολικά υπάρχουν 2.500 εγκεκριμένες αιτήσεις.

Τέλος, αναφέρθηκε στην Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ζητώντας από τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα να καλέσουν στην τηλεφωνική γραμμή 15900 και να μιλήσουν με ειδικούς, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν 20 ξενώνες, όπου βρίσκουν οι γυναίκες ψυχοκοινωνική στήριξη και δωρεάν νομική στήριξη, εκεί μπορεί να φιλοξενηθούν με τα παιδιά τους και αργότερα που θα σταθούν στα πόδια τους μπορούν να βοηθηθούν και να βρουν δουλειές».

