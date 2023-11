Κοινωνία

“Νταντάδες της γειτονιάς”: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Τι προβλέπεται για τους δικαιούχους γονείς. Οι περιοχές που αφορά το πρόγραμμα.

Άνοιξε η πλατφόρμα ntantades.gov.gr προκειμένου να καταθέσουν αίτηση οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Το πρόγραμμα αφορά στην κατ' οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των γονέων που θα επιλέξουν επιμελητή/τρια από το Μητρώο Επιμελητών που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα.

Όπως αναφέρει, σε δήλωσή της, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα, «ξεκινά η δεύτερη φάση του προγράμματος "Νταντάδες της γειτονιάς". Στην πρώτη φάση είχε ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για τους επιμελητές/επιμελήτριες (και παραμένει ανοιχτή για όσους/όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών) και τώρα άνοιξε η πλατφόρμα για τους γονείς». «Οι "Νταντάδες της γειτονιάς" είναι ένα πρόγραμμα που έρχεται να βοηθήσει στην πράξη τους γονείς στη φύλαξη και φροντίδα των βρεφών και νηπίων και να διευκολύνει τις οικογένειες στην καθημερινότητά τους», προσθέτει.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μητέρες και πατέρες, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα (και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες), καθώς επίσης και άνεργες μητέρες, φυσικές, θετές ή ανάδοχες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 24.000 ευρώ. Ακόμη, δεν πρέπει να τελούν υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι θα λαμβάνουν 500 ευρώ τον μήνα, ενώ 300 ευρώ τον μήνα θα λαμβάνουν άνεργες μητέρες και οι δικαιούχοι που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή λαμβάνουν, μέσω άλλης δράσης, voucher για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αντίστοιχες δομές.

Υπενθυμίζεται ότι οι δήμοι που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης είναι οι εξής: Αθηναίων, Αβδήρων, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Αγίων Αναργύρων, Καλλιθέας, Κρωπίας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Νέας Ιωνίας και Παλαιού Φαλήρου.

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι/όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://ntantades.gov.gr ή να καλούν στους τηλεφωνικύς αριθμούς 210 3258080 και 210 3258090 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 20:00.

