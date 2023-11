Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Σε δίκη η μάνα της, ο 53χρονος και οι “πελάτες” του

Πότε ξεκινά η δίκη για την ξεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης. Ο 53χρονος, η μητέρα της και δεκάδες ακόμη κατηγορούμενοι, ενώπιον της δικαιοσύνης.

Για τις 8 Ιανουαρίου προσδιορίστηκε ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη των 26 κατηγορουμένων στην φρικώδη υπόθεση της 12χρονη από τον Κολωνό, θύματος σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, με βασικούς κατηγορούμενους τον 53χρονο αλλά και την μητέρα της.

Μετά την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος για την υπόθεση του παιδιού, χθες το απόγευμα προσδιορίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης στην πιο σύντομη δικάσιμο ήταν εφικτή, καθώς οι κατηγορούμενοι, που είναι όλοι προσωρινά κρατούμενοι, έχουν ήδη συμπληρώσει 12 μήνες προφυλάκισης.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (αριθμός 2865/2023) οι δύο πρωταγωνιστές όσων βίωνε το12χρονο κορίτσι θα καθίσουν στο εδώλιο για βαριά αδικήματα που αφορούν σεξουαλική βία και εκπόρνευση του παιδιού. Έτσι ο 53χρονος θα δικαστεί για βιασμό του κοριτσιού καθώς και για διακεκριμένη μαστροπεία σε βάρος του ανήλικου παιδιού, ενώ η 37χρονη μητέρα, που είχε προφυλακιστεί για διακεκριμένη μαστροπεία θα λογοδοτήσει και για την επιπλέον κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης πορνογραφίας ανηλίκου. Στο βούλευμα οι δικαστές αναφέρουν πως η μητέρα της 12χρονης διέθετε έναντι αμοιβής σε πρόσωπα που προσδιορίζονται στην δικογραφία ηλεκτρονικό υλικό με το παιδί της γυμνό.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι αποκαλούμενοι "πελάτες του 53χρονου", άνδρες που πλήρωναν για να βρεθούν με το κορίτσι στα ραντεβού της φρίκης και είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο.

Για την 12χρονη και όσα συνέβαιναν σε βάρος της βρίσκεται σε εξέλιξη ανάκριση για δεύτερη δικογραφία που σχηματίστηκε ώστε να μην τεθούν ζητήματα συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου προφυλάκισης των 18 μηνών των εμπλεκόμενων της βασικής υπόθεσης.

