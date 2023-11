Κοινωνία

Κακοκαιρία - Πλοία: Ακυρώσεις δρομολογίων, λόγω ανέμων

Ανεκτέλεστα είναι ορισμένα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, λόγω ενίσχυσης των ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

(εικόνα αρχείου)

Ανεκτέλεστα παρέμειναν ορισμένα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με δελτίο της ΕΜΥ από το απόγευμα προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε θυελλώδεις έως 9 μποφόρ.

Το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωϊνά δρομολόγια για τις Κυκλάδες ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού αναχωρούν μόνο τα πλοία κλειστού τύπου.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστή είναι η γραμμή Λευκίμμη- Ηγουμενίτσα και Καβάλα-Πρίνου Θάσου.

Επίσης, δεν εκτελέστηκε το πρωϊνό δρομολόγιο στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη μετά από απόφαση του πλοιάρχου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Σάββατο: Καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο, αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί-νοτιοδυτικοί στα δυτικά, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, όμως βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 6 με 8 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 6 με 7 και τις βραδινές ώρες σε 7 με 8 μποφόρ, πρόσκαιρα το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, στρεφόμενοι τη νύχτα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα δυτικά και στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από τις βραδινές ώρες όμως η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, η οποία στα βόρεια θα είναι αισθητή και θα σημειωθεί παγετός, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και εκ νέου τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα νότια και ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Από το βράδυ θα επικρατήσουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ από το βράδυ θα σημειώσει πτώση.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν. Από το βράδυ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στις γύρω ορεινές και ημιορεινές περιοχές (ενδεικτικό υψόμετρο 500-700 μέτρα). Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου, όμως από το βράδυ θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Στην Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά στη δυτική Θεσσαλία, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου, όμως από το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές αρχικά στη Θράκη και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 6 με 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα), όμως από το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες στα ορεινά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 6 με 8, στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα), όμως από το απόγευμα και από τα βόρεια η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά στη νότια Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 6 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το βράδυ θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ από το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, ενώ αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 7 με 8 μποφόρ. Από αργά το βράδυ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, όμως από το βράδυ θα σημειώσει πτώση.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία ενίσχυση σε 6 με 7 και στα βόρεια 7 με 8 και πρόσκαιρα το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ. Από τις νυκτερινές ώρες θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση σε όλη τη χώρα και τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός, στα βόρεια τοπικά ισχυρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -5 έως 09 βαθμούς, στα κεντρικά και στα νότια από -2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

