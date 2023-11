Αθλητικά

F1 – GP Άμπου Ντάμπι: Ο Φερστάπεν στην pole position

Στο ίδιο έργο θεατές… στο τελευταίο γκραν πρι της χρονιάς. Ποιος θα βρίσκεται δίπλα του στην πρώτη σειρά.

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την "pole position" για το αυριανό (26/11) γκραν πρι του Άμπου Ντάμπι, με το οποίο θα «πέσει η αυλαία» της σεζόν στη Φόρμουλα Ένα. Ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά, επίσημα δοκιμαστικά και θα βρεθεί αύριο στην πρώτη θέση της εκκίνησης στη «Γιάς Μαρίνα», έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ο οποίος ήταν μόλις 139 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον οδηγό της Red Bull. Ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren κατετάγη τρίτος, ενώ τέταρτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, την ώρα που «σβήστηκε» ο χρόνος του Σέρχιο Πέρες στην τελευταία προσπάθειά του, για παράβαση των ορίων της πίστας στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα να «πέσει» από την πέμπτη στην ένατη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ αποκλείστηκε στο Q1, εξέλιξη που αποτελεί πλήγμα στην προσπάθεια της Ferrari να νικήσει τη Mercedes στη μεταξύ τους «μάχη» για τη δεύτερ θέση στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Πάντως, και η γερμανική ομάδα «έχασε» το ένα μονοθέσιό της στο Q2, καθώς ο Τζορτζ Ράσελ με την πρώτη Mercedes άφησε στην 11η θέση και εκτός συνέχειας τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, με το δεύτερο «μαύρο βέλος».

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Αμπου Ντάμπι έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:23.445 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 0.139 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 0.337 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.343 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 0.371 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) + 0.523 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 0.639 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) + 0.663 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 0.726 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 1.103

