Ισραήλ: Θρίλερ η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων

"Παραβιάστηκαν οι όροι της συμφωνίας", λέει η Χαμάς

Σε θρίλερ εξελίσσεται η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων καθώς η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοινώνει ότι αποφάσισε να σταματήσει την απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων, ενώ την ίδια ώρα αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απελευθέρωση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Νωρίτερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι όμηροι, που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, βρίσκονταν στη διαδικασία παράδοσης στον Ερυθρό Σταυρό το Σάββατο.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι όμηροι δεν έχουν παραδοθεί ακόμη στον Ερυθρό Σταυρό.

Η διαδικασία απελευθέρωσης της δεύτερης ομάδας Ισραηλινών ομήρων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα στις 17:00 σύμφωνα με το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12

Κατά τη δεύτερη μέρα εφαρμογής της συμφωνίας, η Χαμάς αναμένόταν να αφήσει ελεύθερους 13 ή 14 Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Ολιβιέ Ράφοβιτζ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Λίβανος: Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο αναφέρει ότι μέλη της δέχτηκαν ισραηλινά πυρά



Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ χτυπήθηκαν από ισραηλινά πυρά καθώς έκαναν περιπολίες στην περιοχή Αουταρούν στον νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Η UNIFIL καταδίκασε την επίθεση κατά των ειρηνευτικών της δυνάμεων, χαρακτηρίζοντάς τη «βαθιά ανησυχητική».

«Υπενθυμίζουμε έντονα στα μέρη τις υποχρεώσεις τους να προστατεύουν μέλη ειρηνευτικών δυνάμεων και να αποφεύγουν να θέτουν σε κίνδυνο τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται για την αποκατάσταση της σταθερότητας», ανέφερε η ανακοίνωση της UNIFIL.

Iσραηλινός αξιωματούχος εκφράζει «επιφυλακτική αισιοδοξία» ότι η δεύτερη ομάδα Ισραηλινών ομήρων θα απελευθερωθεί απόψε μετά από μεγάλη καθυστέρηση.

Το σχόλιο έρχεται μετά από αιγυπτιακό δημοσίευμα που ισχυρίζεται ότι οι διαφωνίες έχουν γεφυρωθεί και η συμφωνία αναμένεται να προχωρήσει σύντομα.

