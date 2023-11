Κοινωνία

Κακοκαιρία “Bettina” - Καϊμάκτσαλαν: Εγκλωβίστηκαν επιβάτες λεωφορείου (βίντεο)

Λαχτάρα για τους δεκάδες ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν λόγω της πυκνής χιονόπτωσης.

Περίπου μιάμιση ώρα παρέμεινε αποκλεισμένο, λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης, λεωφορείο με τελικά 45 επιβάτες στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Στο σημείο βρέθηκαν εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Ιορδάνης Τζαμτζής, «Οι επιβάτες είναι από τη Λιβαδειά και μεταφέρθηκαν στον Νέο Άγιο Αθανάσιο και από εκεί στο Λουτράκι Πέλλας».

«Μόλις ειδοποιηθήκαμε ανεβήκαμε πάνω και τους δώσαμε κουβέρτες, δεν χρειάστηκε να τους προσφέρουμε τροφή, διότι έγινε άμεσα η μεταφορά τους. Στο σημείο βρέθηκαν δύο μηχανήματα αποχιονισμού και η διαδικασία απεγκλωβισμού προχώρησε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας», σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης.

