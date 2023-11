Πολιτική

Ηλιόπουλος για νέα ΚΟ: Πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τις θέσεις μας

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο Νάσος Ηλιόπουλος για το νέο κόμμα, τις ευρωεκλογές και τον Αλέξη Χαρίτση. Πως χαρακτήρισε την στάση του Στέφανου Κασσελάκη. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αχτσιόγλου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε την Κυριακή ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος αποχώρησε τις προηγούμενες ημέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλους 8 βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι Έφη Αχτσιόγλου και Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φθορά και απαξίωση και το ΠΑΣΟΚ σε καθήλωση. Ο Στέφανος Κασσελάκης βγήκε με ακάλυπτη επιταγή: είπε ότι αν βγει θα κερδίσει τον Μητσοτάκη και σήμερα χάνει από τον Ανδρουλάκη. Εμείς δεν θα κάνουμε εμφύλιο ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τον Κασσελάκη» είπε ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που σε λίγες ημέρες θα είναι μέλος της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας που συγκροτούν πρώην βουλευτές της Κουμουνδούρου.

Απαντώντας σε δήλωση του πρώην Υπουργού Νίκου Παππά ότι δεν δόθηκε χρόνος στον Στέφανο Κασσελάκη και ότι πριν καν μπει στο γραφείο του Προέδρου είχαν ξεκινήσει οι αντιδράσεις εναντίον του, ο Νάσος Ηλιόπουλος απάντησε «Τον χρόνο τον δώσαμε, αλλά για να δώσεις χρόνο πρέπει να δεις τι έχεις απέναντι σου, αν έχεις πεδίο συζήτησης. Ήρθε στην Κεντρική Επιτροπή και μίλησε σαν Διευθύνων Σύμβουλος σε επιχείρηση υπό εκκαθάριση. Κάναμε πολιτική κριτική και απαντούσε με προσωπικές επιθέσεις».

«Δική μας δουλειά είναι να υπάρξει προοδευτική αριστερή αντιπολίτευση. Το πρώτο βήμα είναι η συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα εμφανιστεί δυναμικά η Κοινοβουλευτική Ομάδα στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό», ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «είναι πολύ πιθανόν ο Αλέξης Χαρίτσης να είναι ο Πρόεδρος της ΚΟ, θα είμαι χαρούμενος αν υπάρξει τέτοια εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση», αποφεύγοντας να απαντήσει για το εάν εκείνος ή η Έφη Αχτσιόγλου θα αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος είπε ακόμη ότι «στόχος μας είναι η σοβαρή, προγραμματική αντιπολίτευση στην ΝΔ. Υπάρχει ένα κενό, δεν υπάρχει προοδευτική αντιπολίτευση. Ξέρω ότι είναι φιλόδοξος ο στόχος, αλλά και το 2012 υπήρχε ανάλογο κενό. Το δεύτερο βήμα θα είναι να μιλήσουμε για τον σχηματισμό φορέα και την μάχη των ευρωεκλογών, γιατί στις ευρωεκλογές πρέπει να μετρηθούμε».

Εκτίμησε ότι «Οι προτάσεις μας έχουν απήχηση μέσα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλώ για την ΚΟ, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι μας πρότεινε θέσεις και αξιώματα, άρα εμείς δεν φύγαμε για τις καρέκλες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει το «πολιτικό συμβόλαιο» και μετατοπίζεται. Είναι ένα κόμμα που καταρρέει και αρνείται να συζητήσει ότι είναι σε λάθος πορεία».

«Με τον κ. Κόκκαλη, θα έπρεπε να μπορούμε να σχηματίσουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Μπορεί σε ένα τέτοιο σχήμα να μπορούσε να υπάρχει συζήτηση αν θα μπορούσαν οι ευρωβουλευτές να ενταχθούν στην ομάδα της Κεντροαριστεράς ή στην ομάδα των Πρασίνων», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την στάση του όσο σοβεί η κρίση διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ηλιόπουλος δέχθηκε ερωτήσεις για την συνάντηση τους πριν την αποχώρηση της «ομάδας Αχτσιόγλου», λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τι ειπώθηκε στην προσωπική συζήτηση που είχαν και προσέθεσε ότι «Η μεγάλη εικόνα είναι ξεκάθαρη. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την Αριστερά κυβέρνηση σε αυτήν την χώρα. Μετά το τραγικό για όλους μας εκλογικό αποτέλεσμα έκανε ένα βήμα πίσω. Είναι φυσιολογική και πολιτικά και ανθρώπινα κίνηση, που όλοι σεβόμαστε».





