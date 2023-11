Κοινωνία

Χαλάνδρι: διαρρήκτες πιάστηκαν στα “πράσα” από αστυνομικό

Η παρουσία του αστυνομικού, χάλασε τα πλάνα των δραστών...

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές, καθώς "πιάστηκαν" επ’ αυτοφώρω στην προσπάθεια τους να διαρρήξουν σπίτι στο Χαλάνδρι

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της 24-11-2023, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου και της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 36χρονος και 40χρονος τη στιγμή που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κεντρική θύρα οικίας στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, αστυνομικός του Α.Τ. Χαλανδρίου, εντόπισε δύο άτομα σε κήπο οικίας τη στιγμή που προσπαθούσαν να παραβιάσουν την κεντρική θύρα αυτής.

Στη θέα του αστυνομικού, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο ο αστυνομικός κατάφερε να ακινητοποιήσει και να δεσμεύσει τον 36χρονο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου και στοχευμένες αναζητήσεις των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντοπίστηκε και ο 40χρονος και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου, όπου ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των δραστών της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του 36χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κόφτης,

καλέμι,

2 πένσες,

τρόμπα και

πολυκατσάβιδο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

