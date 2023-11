Κόσμος

Ισραήλ - Χαμάς: συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας

Η παράταση της εκεχειρίας και ο ρόλος του Κατάρ. Τι θα συμβεί με τους ομήρους.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν να παραταθεί η εκεχειρία στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Την παράταση επιβεβαιώνει και το Κατάρ που έχει την κύρια ευθύνη των διαπραγματεύσεων.

Ακόμη, οι οικογένειες Ισραηλινών ομήρων, που είχε απαγάγει η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και που αναμένεται να απελευθερωθούν απόψε, ενημερώθηκαν, έγινε γνωστό από το Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, σε ένα δελτίο τύπου.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πόσοι όμηροι θα απελευθερωθούν.

Ο Λευκός Οίκος "χαιρετίζει" την παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος «χαιρετίζει» την παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος Τύπου για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Η Ουάσιγκτον «θα ευχόταν σίγουρα η κατάπαυση του πυρός να παραταθεί περαιτέρω και αυτό θα εξαρτηθεί από τις απελευθερώσεις επιπλέον ομήρων από τη Χαμάς», συμπλήρωσε.

Ο Τζον Κίρμπι πρόσθεσε πως ελπίζει ότι Αμερικανοί πολίτες θα βρίσκονται μεταξύ των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν στη συνέχεια, καθώς 8 έως 9 Αμερικανοί πολίτες πιστεύεται ότι εξακολουθούν και βρίσκονται μεταξύ των ομήρων.





