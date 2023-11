Αθλητικά

Κύπελλο: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ΆΕΚ - Άρης άλλαξαν ημερομηνίες διεξαγωγής

Δεκτο έγινε το αίτημα της Αστυνομίας για μετάθεση για λόγους ασφαλείας, των αγώνων που είχαν προγραμματιστεί για το διήμερο 6 - 7 Δεκεμβρίου.

-

Στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2024 θα διεξαχθούν εντέλει οι πρώτοι και δεύτεροι (μεγάλοι) αγώνες Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας 2023/24.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε ορίσει αρχικά τα πρώτα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα και τους αγώνες ρεβάνς στις 10 Ιανουαρίου 2024.

Η Ελληνική Αστυνομία, ωστόσο, σε αίτημα που είχε καταθέσει την περασμένη εβδομάδα είχε ζητήσει απ’ την ΕΠΟ να αναβάλλει τα πρώτα ματς του διημέρου 6-7/12, για λόγους ασφαλείας κι αδυναμίας απ’ την πλευρά της για αστυνομική κάλυψη λόγω της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αλλά και της επικείμενης επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα στις 7/12.

Εντέλει έπειτα από μεγάλες διαβουλεύσεις, η ομοσπονδία συμφώνησε να αναβληθούν τα πρώτα ματς και να επανοριστούν «πακέτο» στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2024. Απόφαση που αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίσημα μέσα στις επόμενες ώρες.

Ως εκ τούτου το αναλυτικό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου

17.00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός

19.30 Παναιτωλικός - Καλλιθέα

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

15.30 ΑΕΛ - Ατρόμητος

17.30 ΟΦΗ – Κηφισιά

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου

16.00 Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου

18.00 ΠΑΟΚ – Βόλος

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου (*Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Άρης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ