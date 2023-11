Πολιτική

Χατζηβασιλείου για Σούνακ: διπλωματική απρέπεια και “κυνήγι μαγισσών” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής της ΝΔ, για την εμπλοκή στην συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό και τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Τι δήλωσε για την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα και τις προκλητικές NAVTEX.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής της ΝΔ που συνοδεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Βρετανία.

Μιλώντας για την ακύρωση του ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομόλογο του, ο κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για «διπλωματική απρέπεια της βρετανικής πλευράς, που αντέδρασε με καθυστέρηση απέναντι στις πάγιες ελληνικές θέσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που εκφράστηκαν την Κυριακή στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο BBC».

Συμπλήρωσε ότι «Οι Βρετανοί ξεκίνησαν κυνήγι μαγισσών. Αδιαφόρησαν για τις πολυδιάστατες σχέσεις μας οι Βρετανοί. Σε μια τέτοια συνάντηση δεν θα μιλούσαμε μόνο για τα Γλυπτά. Έχουμε μια κρίση στην Μέση Ανατολή και άλλα θέματα».

«Είμασταν απολύτως προετοιμασμένοι και το θέμα των Γλυπτών ήταν επισήμως στην ατζέντα της συζήτησης, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από τους Βρετανούς ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα. Ήταν γνωστή και η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλωστε, οι Βρετανοί γνώριζαν με πλήρη λεπτομέρεια το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, καθώς εκτός των άλλων έχουν την ευθύνη και για την ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις και επαφές του κ. Μητσοτάκη», σημείωσε

Σχολιάζοντας την τουρκική ANTI-NAVTEX με την οποία η Άγκυρα ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της Ικαρίας, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για «πάγια τακτική της Άγκυρας, στο πλαίσιο της έωλης διεκδίκησης θέσεων στο Αιγαίο. Οι ένοπλες δυνάμεις μας πάντα εκτελούν το έργο τους, με βάση τις NAVTEX που έχουν εκδοθεί, αγνοώντας τις τουρκικές NAVTEX».

Συμπλήρωσε ότι «Η συνάντηση με τον Ερντογάν στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι Ελλάδα και Τουρκία θα τα βρουν, είναι όμως στάση ευθύνης ότι συζητούμε μεταξύ μας παρά τις τεράστιες διαφωνίες. Προφανώς υπάρχουν κέντρα στην Τουρκία που δεν επιθυμούν να προχωρήσει η επαναπροσέγγιση».

