Αθήνα – Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινάει και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Δείτε αναλυτικά τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Ξεκινάει την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2023 του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τις Κυριακές 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου θα μπορούν να είναι ανοικτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Την Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Με αφορμή την ανακοίνωση του εορταστικού ωραρίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Η σημαντικότερη περίοδος για το εμπόριο ξεκινά και στα στολισμένα καταστήματα στο κέντρο και στις συνοικίες της Αθήνας, εργαζόμενοι και καταστηματάρχες περιμένουν τους καταναλωτές, με ράφια γεμάτα προϊόντα και εξαιρετικές τιμές.

Ας ευχηθούμε οι Άγιες μέρες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες και να υποδεχθούμε το νέο έτος με χαμόγελο και αισιοδοξία»

