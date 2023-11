Αθλητικά

Champions League: Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Λάτσιο πήραν την πρόκριση

Η Παρί Σεν Ζερμέν έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης χάρη σε ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων κόντρα στην Νιούκαστλ.

Συγκλονιστικά ματς επεφύλασσε το δεύτερο «πιάτο» της πρώτης ημέρας της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League με τις Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και... Λάτσιο (που είχε νικήσει νωρίτερα) να «σφραγίζουν» τα εισιτήριά τους για τους «16» και την Παρί Σεν Ζερμέν να σώζει την παρτίδα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη Νιούκαστλ στο «Parc des Princes», με ένα πολύ αμφιλεγόμενο πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ.

Στο Μιλάνο, η Ντόρτμουντ έκανε... πάρτι απέναντι στη Μίλαν, νίκησε με 3-1 κι εξασφάλισε την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ, ότι κι αν γίνει στην τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου. Αφού ο Κόμπελ νίκησε τον Ζιρού απ' την άσπρη βούλα στο 6ο λεπτό, όλα στη συνέχεια πήραν το δρόμο τους για τους Βεστφαλούς. Ο Ρόις με εύστοχο πέναλτι στο 10' έβαλε μπροστά τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν απαντήσεις ακόμη κι όταν ο Τσουκουέζε ισοφάρισε στο 37'. Τα γκολ των Μπινόε-Γκίτενς και Αντεγέμι χάρισαν ένα τεράστιο διπλό στην Ντόρτμουντ κι έστειλαν τη Μίλαν στην 4η θέση του ομίλου.

Στο άλλο ματς του 6ου ομίλου η Νιούκαστλ λίγο έλειψε να κάνει ξανά το... θαύμα της απέναντι στην Παρί. Αφού άντεξε την ασφυκτική πίεση των Γάλλων, η αγγλική ομάδα προηγήθηκε στο 24' με τον Ίσακ κι έδειξε τεράστιο χαρακτήρα σ' όλο το υπόλοιπο ματς. Ο Μπαπέ και οι συμπαίκτες του έχασαν τα... άχαστα όμως στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο διαιτητής Μαρτσίνιακ έδειξε ένα πολύ αμφιλεγόμενο πέναλτι κι ο φορ της Παρί ισοφάρισε στο τελικό 1-1, ξαναπαίρνοντας το πάνω χέρι για τη 2η θέση και την πρόκριση.

Στο Ρότερνταμ, οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης έκαναν το καλύτερο δώρο στον προπονητή τους «Τσόλο» Σιμεόνε για την 100ή παρουσία του στον πάγκο της ισπανικής ομάδας σε αγώνα του Champions League. Νίκησαν τη Φέγενορντ με 3-1 (με δύο... αυτογκόλ των Ολλανδών) κι εξασφάλισαν την πρόκριση στους «16», παίρνοντας... μαζί τους και τη Λάτσιο.

Στα νοκ-άουτ πέρασε και η Μπαρτσελόνα που «γύρισε» το ματς με την Πόρτο, επικρατώντας με 2-1 στη Βαρκελώνη χάρις στα τέρματα των Κανσέλο και Ζοάο Φέλιξ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το «5 στα 5» με πολύ... περιπετειώδη τρόπο, καθώς «γύρισε» το σε βάρος της 0-2 απ' τα γκολ του Οπεντά σε 3-2, χάρις σε αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο Europa League προκρίθηκε η Γιούννγκ Μπόις, καθώς νίκησε με 2-0 τον Ερυθρό Αστέρα και πήρε το εισιτήριο για την δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση

