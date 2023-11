Κοινωνία

Εκαναν πιάτσα μέρα - μεσημέρι δίπλα σε νηπιαγωγείο!

Μετά από καταγγελίες κατοίκων η Αστυνομία συνέλαβε τρεις γυναίκες με καταγωγή από τη Βουλγαρίας που «διαφήμιζαν τις προσφορές τους» σε διερχόμενους οδηγούς.

Στη σύλληψη τριών γυναικών από την Βουλγαρία ηλικίας 24, 33 και 35 χρονών προχώρησαν οι άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου οι οποίες βρέθηκαν μέρα μεσημέρι να εκδίδονται και να ζητούν… αγοραίο σεξ από τους διερχόμενους οδηγούς.

Έπειτα από δεκάδες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη τους το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Νοεμβρίου ενώ μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό συνέβαινε σε απόσταση αναπνοής από το νηπιαγωγείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αμμουδάρας και ενώ πρόκειται για έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σε βάρος των τριών γυναικών από την Βουλγαρία σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Πηγή: flashnews.gr

