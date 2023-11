Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομεία: 48ωρη απεργία γιατρών και εργαζομένων

Ποια είναι τα αιτήματα τους και τι αναφέρει η ΑΔΕΔΥ για την απεργία.

Σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρά σήμερα και αύριο 29 και 30 Νοεμβρίου, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), ενώ πανελλαδική στάση εργασίας για την Πέμπτη ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη από εργαζόμενους σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, γιατροί και εργαζόμενοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στηρίζει την διήμερη Πανελλαδική Πανυγειονομική κινητοποίηση που γίνεται από την ΟΕΝΓΕ και την ΠΟΕΔΗΝ.

Καλεί τους εργαζόμενους του δημοσίου να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε όλη τη χώρα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με αιτήματα:

Τα αιτήματα της κινητοποίησης (διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας) είναι:

«Διπλασιασμός μισθών – αποζημίωσης των εφημεριών.

Αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών. Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες.

Διπλασιασμός προσωπικού. Ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα. Μοναδική προϋπόθεση πτυχίο και τίτλος ειδικότητας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Καμία απόλυση παρατασιακού ειδικευόμενου.

Να μην συγχωνευτεί, κλείσει κανένα τμήμα, καμία κλινική, κανένα νοσοκομείο.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει τις δράσεις των Σωματείων που θα γίνουν κατά το διήμερο των κινητοποιήσεων 29 και 30 Νοεμβρίου 2023 που έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο.

Τα αιτήματα που διεκδικούν:

• Ισχυρή Δημόσια Υγεία – πρόνοια – ΕΚΑΒ

• Αυξήσεις στους μισθούς

• Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

• Μονιμοποίηση συμβασιούχων

• Αξιοπρέπεια στην περίθαλψη και στην εργασία

• Οχι στην ιδιωτικοποίηση – Εργολάβους

