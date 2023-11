Πολιτική

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: Το αίτημα για επιστροφή τους πήρε διεθνείς διαστάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον Ρίσι Σούνακ και τις σχέσεις Ελλάδας - Βρετανίας. Τι συζύτησαν για το φορολογικό νομοσχέδιο και την φοροδιαφυγή.

-

Ευχές για την ονομαστική της εορτή εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αρχή της τακτικής μηνιαίας συνάντησής του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αρχικά θέλησε να ενημερώσει την ΠτΔ για μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, απολύτως συνεπής με το προεκλογικό της πρόγραμμα.

«Ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή και εισάγεται στη διαδικασία της συζήτησης στις Επιτροπές το νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των επαγγελματιών», ανέφερε ο πρωθυπουργός και θέλησε να επισημάνει ότι «το ν/σ αυτό περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής κι έχει ενσωματώσει και μια σειρά από παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Ο πυρήνας του δεν έχει αλλάξει, αυτό το οποίο έχει προστεθεί και το θεωρώ σημαντικό είναι ότι αν κάποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικείται από το τεκμήριο έχει τη δυνατότητα πια να ζητήσει ο ίδιος φορολογικό έλεγχο για τα τελευταία πέντε χρόνια».

Θέλησε επίσης να επισημάνει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει συνολικά στην έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης και τόνισε ότι τα όποια πρόσθετα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κατευθύνονται πάντα σε δαπάνες οι οποίες στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, πρωτίστως την Υγεία, δευτερευόντως την Παιδεία.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής παρέμβασης που αφορούν τα ζητήματα της απονομής της δικαιοσύνης με παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με σκοπό αφενός να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα της ατιμωρησίας η οποία de facto έχει ουσιαστικά ριζώσει ειδικά για τις περιπτώσεις κάποιων καταδικών αλλά και σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.

«Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι η μάχη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισαγόμενης ακρίβειας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, έχουμε ξεπεράσει πια τους 1000 κωδικούς οι οποίοι βρίσκονται στο καθεστώς μόνιμης μείωσης τιμής» και «φυσικά καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο των Χριστουγέννων οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας θα συνεχίζονται αμείωτοι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Ολοκληρώνοντας επεσήμανε: «Δυο κουβέντες για το ατυχές γεγονός της ακύρωσης της προγραμματισμένης μου συνάντησης με τον Βρετανό ομόλογό μου. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι θεωρώ ότι αυτό δε θα επηρεάσει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις σε βάθος χρόνου, οι οποίες σχέσεις έχουν ένα σημαντικό ιστορικό βάθος. Και δεύτερος ότι είχε μια θετική πλευρά η ακύρωση αυτής συνάντησης: ότι απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη το δίκαιο αίτημα της Ελλάδος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Η Πρόεδρος από την πλευρά της υπογράμμισε ότι η «δίκαιη φορολόγηση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σε μια κοινωνία. Η πάταξη της φοροδιαφυγής σε αυτό αποβλέπει. Πρέπει όλοι να επιβαρύνονται ανάλογα και να αποβλέπουμε στη δίκαιη μεταχείριση των φορολογουμένων και ελπίζω ότι εκεί κινούνται οι ρυθμίσεις τις οποίες αναφέρατε». Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μη σηκώνουν πάντα οι ίδιοι το βάρος. «Φυσικά τα θέματα δικαιοσύνης τα έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος Δικαίου και το κράτος Δικαίου έχει ως προϋπόθεση την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης και υπογράμμισε την ανάγκη οι όποιες ρυθμίσεις αποβλέπουν στη βελτίωση αυτής της λειτουργίας πρέπει να γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία αλλά οπωσδήποτε να τις στηρίζουν και οι συλλειτουργοί στη Δικαιοσύνη. «Ο,τιδήποτε αποβλέπει στην ορθή απονομή, στην έγκαιρη και αποτελεσματική απονομή Δικαιοσύνης, όπως τη θέλει και η ΕΣΔΑ, νομίζω ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση», είπε η κ. Σακελλαροπούλου.

Κλείνοντας τόνισε: «Παρακολουθήσαμε όλοι όσα έγιναν στο Λονδίνο. Αυτό που βρίσκω σημαντικό, γιατί ο Παρθενώνας είναι το σύμβολο όχι μόνο της κλασσικής περιόδου αλλά είναι σημαντικός για τον πλανήτη, για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, γιατί είναι το σύμβολο της Δημοκρατίας και της Φιλοσοφίας, η επανένωση λοιπόν των Γλυπτών που είναι ένα αίτημα της χώρας μας ίσως και από την αρχή της σύστασης του Κράτους αλλά βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει, έχει βρει κι αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό, την κατανόηση και την αναγνώριση από τη διεθνή κοινή γνώμη, τη βρετανική κοινή γνώμη. Κι αυτό ίσως είναι το μεγάλο κέρδος. Είναι μερικά ζητήματα που δεν λύνονται αυτόματα αλλά θέλουν το χρόνο τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κένυα – πλημμύρες: Εκατόμβη νεκρών από το φαινόμενο Ελ Νίνιο (εικόνες)

Ποινικός Κώδικας: Τέλος στο ακαταδίωκτο των τραπεζιτών

Εκαναν πιάτσα μέρα - μεσημέρι δίπλα σε νηπιαγωγείο!