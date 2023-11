Κοινωνία

Τροχαίο - Μητέρα Έμμας: σκότωσαν μία κόρη, μία αδελφή, μία εγγονή, μία φίλη

Η μητέρα της Έμμας καταθέτει σήμερα στη δίκη για τη φονική παράσυρση της κόρης της.

Με την κατάθεση της μητέρας της 21χρονης Έμμας συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για τον θάνατο της φοιτήτριας από την Κρήτη, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2022, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, εγκαταλείποντάς την αιμόφυρτη στην άσφαλτο, στο ύψος της Καμάρας.

«Κρατούσε στα χέρια του ένα φονικό όπλο, ήταν παράνομος από την κορυφή μέχρι τα νύχια» είπε η μητέρα - μάρτυρας αναφερόμενη στον 27χρονο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο, κάνοντας μνεία αφενός στο ότι το αυτοκίνητο είχε υποστεί μετατροπές για να αυξήσει την ιπποδύναμή του και αφετέρου στο ότι ο οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης και επιπλέον βρισκόταν παράνομα, κατά τα λεγόμενά της, στη χώρα μας, ενώ επιπροσθέτως το αυτοκίνητο δεν ήταν δικής του ιδιοκτησίας.

Επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες που προανακριτικά μίλησαν για «ιλιγγιώδη ταχύτητα», με την οποία κινείτο το όχημα αλλά και «τρομακτικό θόρυβο» που ακούστηκε, η μάρτυρας έκανε λόγο για «Φόρμουλα Ένα» στο κέντρο της πόλης.

Σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου οδηγού αλλά και της 20χρονης (τότε) συνοδηγού (απηλλάγη των κατηγοριών με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου) να εγκαταλείψουν το σημείο της θανατηφόρας παράσυρσης, η μητέρα της Έμμας είπε πως το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να γλιτώσουν. «Εδώ ένα ζώο χτυπάμε και έχουμε τύψεις. Αυτοί οι άνθρωποι σκότωσαν μία κόρη, μία αδελφή, μία εγγονή, μία φίλη. Έχουν σκοτώσει και καταστρέψει παρά πολλές ζωές» κατέθεσε.

«Έκανε όπισθεν και την ξαναπάτησε»

Η ίδια μάρτυρας ανέφερε ότι η Έμμα εκείνο το βράδυ είχε επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη από τα Χανιά και πριν πάει στο σπίτι της σκόπευε να κάνει έκπληξη στη φίλη της επειδή είχε γενέθλια. Όπως κατέθεσε, είχε αγοράσει κεράκια και τούρτα, για να πάει στη φίλη της που έμενε σε παράλληλο δρόμο της Πλατείας Ναυαρίνου. «Διήνυσε πεζή το ρεύμα προς τα δυτικά, είχε περάσει στο επόμενο ρεύμα» είπε για το σημείο που συνέβη η φονική παράσυρση. Αφού χτύπησε το παιδί προσκρούοντας διαδοχικά σε κάδο και σ' ένα σταθμευμένο όχημα «έκανε όπισθεν και την ξαναπάτησε» σημείωσε για την πορεία του αυτοκινήτου. «Δεν μπορώ να φανταστώ την εικόνα του παιδιού μου» συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της και επικαλούμενη στοιχεία της δικογραφίας, η γυναίκα ανέφερε ότι όταν ο οδηγός και η συνοδηγός εξαφανίστηκαν, εγκατέλειψαν το όχημα σε απόμερο μέρος, αφαίρεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας κι έκαναν ωτοστόπ ζητώντας «να πάνε σε κάποιο ξενοδοχείο για να διανυκτερεύσουν».

Ερωτηθείσα, τέλος, από το δικαστήριο για την κυκλοφοριακή παιδεία της κόρης της, η μάρτυρας σημείωσε ότι ήταν πολύ προσεκτική, ενώ πρόσθεσε ότι περπατούσε καθημερινά, κάνοντας περίπου 22.000 βήματα.

«Ήμασταν σοκαρισμένοι»

Τη σκυτάλη των καταθέσεων πήρε αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος, η οποία κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο την πινακίδα κυκλοφορίας του επίδικου αυτοκινήτου. «Αρχικά κατάλαβα ότι το όχημα τράκαρε με κάποιο άλλο όχημα. Ήταν ήχος σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων. Είδα κόσμο να μαζεύεται στη μέση του δρόμου. Καθώς πλησίαζα αντιλήφθηκα ότι χτύπησε πεζό. Τα είχαμε χάσει όλοι. Ήμασταν σοκαρισμένοι απ' αυτά που είδαμε. Καταλάβαμε ότι ήταν σοβαρό περιστατικό» ανέφερε η μάρτυρας, τονίζοντας ότι το αυτοκίνητο «έτρεχε αρκετά» κάνοντας «σπιναρίσματα», ενώ αυτό που την κινητοποίησε, όπως κατέθεσε, ήταν ο «έντονος θόρυβος».

Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου- κυρίως αυτόπτες μάρτυρες.

Αντιδράσεις για την αποχή των δικηγόρων

Νωρίτερα -και πριν ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων, επικράτησε ένταση στο ακροατήριο, με αφορμή την αποχή που πραγματοποιούν οι δικηγόροι. Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε τη διακοπή της δίκης, τονίζοντας ότι δεσμεύεται από την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ενώ ούτε ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτικής αγωγής) είχε λάβει σχετική άδεια για να δικάσει. Στην αίθουσα εμφανίστηκε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Φινοκαλιώτης, αναπτύσσοντας τη θέση υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος διακοπής, αναλύοντας το ισχύον πλαίσιο της αποχής. Η παρέμβασή του πάντως προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών της Έμμας.

Το δικαστήριο απέρριψε το παραπάνω αίτημα επιμένοντας να συνεχιστεί κανονικά η δίκη, ενώ η λύση δόθηκε, όταν ο συνήγορος πολιτικής αγωγής έλαβε άδεια για να δικάσει (από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπου ανήκει), επιδεικνύοντάς την στον συνάδελφό του υπερασπιστή και υπό αυτές τις συνθήκες ο τελευταίος δέχθηκε να συνεχιστεί η διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι ο 27χρονος κατηγορούμενος -προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Νιγρίτας- δεν παρίσταται σήμερα στο δικαστήριο. Διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, καθώς επίσης για εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια.

