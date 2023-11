Κόσμος

Ισραήλ και Χαμάς εξετάζουν μονιμότερη φάση της ανακωχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει καθεμιά από τις δύο πλευρές για το ενδεχόμενο παράτασης και ποια η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών.

-

Το Ισραήλ και η Χαμάς εξέτασαν την Τετάρτη τις παραμέτρους μιας πιθανής νέας φάσης της συμφωνίας ανακωχής στη Γάζα, που περιλαμβάνει την απελευθέρωση από τη Χαμάς ανδρών ή στρατιωτών που κρατά ομήρους, κι όχι μόνον γυναικών και παιδιών, δήλωσε πηγή που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις.

Οι επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και της ισραηλινής Μοσάντ συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό του Κατάρ χτην Τρίτη, στη Ντόχα για να συζητήσουν την πιθανή νέα φάση και τι μπορεί να χρειάζεται για να συμφωνηθεί μια κατάπαυση του πυρός που θα διαρκεί περισσότερο από μια χούφτα μέρες, διευκρίνισε η πηγή αυτή στο Reuters.

Διαπραγματευτές του Κατάρ συνάντησαν αξιωματούχους της Χαμάς ενόψει της συνάντησης για να βολιδοσκοπήσουν πόσο πρόθυμοι θα ήταν να συμφωνήσουν στις νέες παραμέτρους.

Το αποτέλεσμα των συνομιλιών ανάμεσα στους διαπραγματευτές του Κατάρ και τους αξιωματούχους της Χαμάς δεν είναι σαφές.

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην Ντόχα "για συναντήσεις με θέμα την σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών για τους ομήρους", δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Ο Μπερνς, ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα και ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι συναντήθηκαν μαζί με Αιγύπτιους αξιωματούχους μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από το Κατάρ της παράτασης δύο ημερών της αρχικής τετραήμερης συμφωνίας ανακωχής στη Γάζα, η ισχύς της οποίας προβλεπόταν να εκπνεύσει τη νύχτα της Δευτέρας.

Οι Μπαρνέα και Μπερνς είχαν προηγουμένως μεταβεί ξανά στο Κατάρ για να συναντήσουν τον σεΐχη Μοχάμεντ στις 9 Νοεμβρίου.

Τις πρώτες τέσσερις ημέρες της ανακωχής, η Χαμάς απελευθέρωσε 50 Ισραηλινούς ομήρους, γυναίκες και παιδιά. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ απελευθέρωσε 150 κρατούμενους Παλαιστίνιους από τις φυλακές του, μόνον γυναίκες και εφήβους.

Στο πλαίσιο της διήμερης παράτασης που δόθηκε, η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώνει επιπλέον 10 Ισραηλινές γυναίκες και παιδιά κάθε μέρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Χαμάς προτίθεται να απελευθερώσει Ισραηλινούς άνδρες ή στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκονται μεταξύ αυτών που κρατά στη Γάζα.

Ενεργή εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες ότι θα μεταβεί στο Ισραήλ κυρίως για να προσπαθήσει να παρατείνει την εκεχειρία ανάμεσα στη χώρα αυτή και τη Χαμάς.

«Επιθυμούμε να δούμε αυτή την παύση να παρατείνεται», δήλωσε ο Μπλίνκεν απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνόδου του ΝΑΤΟ και υπογράμμισε ότι η εκεχειρία επέτρεψε την απελευθέρωση ομήρων που βρίσκονταν στα χέρια της Χαμάς και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι ξεκάθαρα κάτι που εμείς θέλουμε. Πιστεύω πως είναι επίσης κάτι που θέλει το Ισραήλ», τόνισε.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης στην ίδια συνέντευξη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και πως η Ουάσινγκτον επιδιώκει να υιοθετηθεί τις επόμενες εβδομάδες από το Κογκρέσο η επιπλέον χρηματοδότηση που έχει προβλέψει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για την Ουκρανία.

«Η απάντηση είναι σαφής, οφείλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και θα το πράξουμε», υπογράμμισε προσθέτοντας πως όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ εξέφρασαν τη σταθερή υποστήριξή τους προς το Κίεβο.?

Θετικές προθέσεις και από τη Χαμάς

Η Χαμάς "είναι σύμφωνη να παραταθεί η ανακωχή κατά τέσσερις ημέρες", δήλωσε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, καθώς η ισχύς της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς για την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους και ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εκπνέει την Πέμπτη, το πρωί.

"Η Χαμάς είναι σε θέση να απελευθερώσει Ισραηλινούς αιχμαλώτους που κρατά μαζί με άλλα κινήματα της αντίστασης και άλλα μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας και με τους ίδιους όρους", δήλωσε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο.?

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα παιδιού - Α21: πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

“Έλενα Βενιζέλου”: Παύθηκε η Διοικήτρια - “Ξεπάγιασαν” νεογνά, λεχώνες και καρκινοπαθείς

Ηράκλειο: Μαθητές Γυμνασίου βρέθηκαν ημιλιπόθυμοι στην τουαλέτα