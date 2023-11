Κοινωνία

Δικηγόροι: Η αποχή τους συνεχίζεται

Ως πότε θα συνεχίσουν να απέχουν οι δικηγόροι της πρωτεύουσας από δίκες αλλά και άλλες σχετικές νομικές διαδικασίες.

Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι των Αθηνών έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2023.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, «ειδικά ως προς τα κακουργήματα για τις δίκες που έχουν προσδιορισθεί να γίνουν από τις 4.12 έως και 8.12.2023, άδειες θα χορηγούνται στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί τα δεκαεπτά έτη στον α΄ βαθμό και τα δεκαοκτώ έτη στο β’ βαθμό από τον φερόμενο χρόνο τέλεσης».

Επίσης διευκρινίζεται ότι δεν θα λειτουργούν οι πλατφόρμες του κτηματολογίου ούτε των αλλοδαπών.

