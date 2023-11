Κοινωνία

Βόλος - Ζώα στις φάτνες: Κτηνίατροι ζητούν εισαγγελική παρέμβαση

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος των Κτηνιάτρων Μαγνησίας για τις μορφές κακοποίησης που υφίστανται τα ζώα, απορρίπτοντας τα επιχειρήματα του Δήμου για την φροντίδα των ζώων που έχουν τοποθετηθεί σε δύο φάτνες.

Εστία αντιπαράθεσης και αντιδράσεων, για ακόμη μια χρονιά, αποτελούν τα ζώα που ο Δήμος Βόλου έχει στήσει σε δύο χριστουγεννιάτικες φάτνες, στην Πλατεία Αγίου Νικολάου.

Πρόβατα και πόνυ βρίσκονται στις φάντες για να «φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στο πνεύμα και την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών και να μοιράσουν χαρά στους μικρούς μας φίλους», όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι, τονίζοντας ότι τα ζώα έχουν συνεχή φύλαξη και ιατρική φροντίδα, καθώς και ότι τρεις φορές την ημέρα τους παρέχεται τροφή και νερό, καθώς και καθαρισμός του χώρου τους.

Έντονη είναι και φέτος η αντίδραση φιλοζωικών οργανώσεων και κτηνιάτρων. «Το ζήτημα είναι κατά πόσο τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των ζώων και την ευζωία των ζώων», επεσήμανε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Πέτρος Σταμόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνιάτρων Μαγνησίας, εκφράζοντας όπως είπε την προσωπική θέση του, αφού εχουν μεν γίνει σχετικές συνεννοήσεις, αλλά δεν έχει συνεδριάσει το Συμβούλιο του Συλλόγου για να ληφθεί η σχετική απόφαση, επεσήμανε ότι «είναι ξεκάθαρος ο νόμος για το πότε εξασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και τα δικαιώματα των ζώων».

Ο κ. Σταμόπουλος τόνισε ότι «Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υφίστανται κακοποίηση τα ζώα. Θα ζητήσουμε από την Εισαγγελία τουλάχιστον να υπάρχει έλεγχος για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρείται ο νόμος προστασίας των ζώων για τα ζώα στις φάτνες».

«Σε ότι αφορά το ηθικό κομμάτι, εγώ θέλω να πω: για ποιόν σκοπό βρίσκονται εκεί τα ζώα; Για να ψυχαγωγείται ο κόσμος. Όμως, τίθεται υπό αμφισβήτηση κατά πόσον διασφαλίζεται η προστασία των ζώων. Το ότι τρώνε και πίνουν νερό είναι κάλυψη βασικών αναγκών, δεν μιλάμε για κακοποίηση με στέρηση φαγητού ή νερού. Εδώ μιλάμε για το κατά πόσον το περιβάλλον που ζουν τα ζώα τους επιτρέπει να είναι μακριά από φόβο και αγωνία, όπως ορίζει ο νόμος. Όταν είναι σε ένα περιβάλλον με τόσο κόσμο, τα ζώα έχουν στρες, αυτό είναι σαφές», επεσήμανε ο κ. Σταμόπουλος.

