Black Friday - ΕΣΕΕ: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές επιχειρήσεις

Η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τη φετινή “Black Friday ”. Οι παράμετροι των φετινών αγορών.

Στασιμότητα χαρακτήρισε τις επιδόσεις της «Black Friday» εν μέσω συσσωρευμένων πληθωριστικών πιέσεων, όπως προκύπτει από την έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ.

Το Ινστιτούτο διενήργησε, για όγδοη χρονιά, έρευνα σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 300 εμπορικών επιχειρήσεων σχετικά με τις πωλήσεις κατά τη «Black Friday» και προέκυψαν τα εξής:

• Στις φετινές εκπτώσεις της «Black Friday» συμμετείχαν οι περισσότερες των επιχειρήσεων (56%), επίδοση, ωστόσο, ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, οπότε είχε συμμετάσχει το 61% των επιχειρήσεων.

• Φαίνεται πως η μειωμένη καταναλωτική δύναμη σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος δεν ευνόησαν ιδιαίτερα τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην εν λόγω πρακτική, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής έχουν συμβάλει στην παγίωση αυτής της ενέργειας.

• Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (41%) που συμμετείχαν σε αυτήν την πρακτική πραγματοποίησαν εκπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μετατρέποντας ουσιαστικά τη «Black Friday» σε «Black Week».

• Σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (72%) υιοθέτησαν εκπτώσεις έως 30%. Για περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις (36%) το ποσοστό εκπτώσεων κυμάνθηκε μεταξύ 11% και 20%, επίδοση παρόμοια και για τις επιχειρήσεις (34%) που προχώρησαν σε εκπτώσεις σε ποσοστό από 21% έως 30%.

• Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (55%) υιοθέτησαν εκπτώσεις σε όλους τους κωδικούς των εμπορευμάτων του καταστήματος, πρακτική που πιθανόν να συνδέεται και με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Αντίθετα, αρκετές αλυσίδες και διαδικτυακά καταστήματα υιοθέτησαν επιλεκτικές εκπτώσεις, σε συγκεκριμένες κατηγορίες/εύρος προϊόντων. Το 17% των μικρότερων επιχειρήσεων συμμετείχε στην εν λόγω ενέργεια με εκπτώσεις κυρίως σε εμπορεύματα «stock», επίδοση που ταυτίζεται με τις επιχειρήσεις (επίσης 17%) που προχώρησαν σε εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων.

• Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εμφανίζονται σχετικά ικανοποιημένες αναφορικά με την επισκεψιμότητα, καθώς για σχεδόν έξι στις δέκα καταγράφηκε μέτριος/υψηλός βαθμός ικανοποίησης.

• Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε επίπεδο ικανοποίησης των επιχειρήσεων αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, αφού το 56% αυτών δήλωσε μέτρια/πολύ ικανοποιημένο. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπήρξε ουσιαστική απόκλιση μεταξύ επισκεψιμότητας καταστημάτων και υλοποίησης αγορών. Παράλληλα, η εικόνα τόσο αναφορικά με την επισκεψιμότητα όσο και με τις πωλήσεις προσομοιάζει κατά πολύ με την αντίστοιχη περυσινή, υπογραμμίζοντας τη στασιμότητα της αγοραστικής κίνησης, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις επιπτώσεις της πληθωριστικής κρίσης στην καταναλωτική δαπάνη.

• Η εικόνα της στασιμότητας επαληθεύεται από το γεγονός ότι το 46% των επιχειρήσεων σημειώνει πως οι πωλήσεις τους κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο («Black Friday 2022»).

• Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (55%) έχει πλέον τη δυνατότητα απομακρυσμένων πωλήσεων, ένδειξη που αποτιμάται θετικά για την πρόοδο σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου, ο οποίος, βέβαια, πρέπει να επιταχυνθεί και να γίνει πιο συμπεριληπτικός.

• Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι για σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις οι πωλήσεις μέσω φυσικού καταστήματος ήταν υψηλότερές των αντίστοιχων που πραγματοποιήθηκαν «απομακρυσμένα».

• Η συμμετοχή των καταστημάτων στη «Cyber Monday», πρακτική που αφορά τις επιχειρήσεις με δυνατότητα απομακρυσμένων πωλήσεων, ήταν φέτος πολύ χαμηλή (23%).

• Ιδιαίτερα ανησυχητικές ήταν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου, αφού το 43% κατέγραψε χειρότερες επιδόσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ μόνο το 18% των καταστημάτων παρατήρησε βελτίωση. Αυτή η εξέλιξη πιθανόν να συνδέεται και τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν ευνόησαν την αγορά χειμερινών ειδών.

• Αναφορικά με τις προωθητικές ενέργειες, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (40%) επέλεξαν διαφημιστικά μηνύματα στη βιτρίνα του καταστήματος και τρεις στις δέκα (30%) σχετικά μηνύματα στη σελίδα της επιχείρησης, στο Facebook και στα social media.

Εκτιμήσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο

Αναφορικά με το φορολογικό νομοσχέδιο προκύπτουν τα εξής:

• Έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις προκαλούν οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου καθώς έξι στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα επηρεαστούν από «πολύ» έως «πάρα πολύ».

• Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (46%) θεωρούν ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο πλήττει αποκλειστικά τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 11% των επιχειρηματιών εκτιμά ότι είναι πιθανόν να οδηγηθεί ακόμη και σε διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

