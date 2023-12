Παράξενα

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Δίδυμα γέννησε 70χρονη

Μητέρα και βρέφη χαίρουν άκρας υγείας. Για εκπληκτικό κατόρθωμα έκανε λόγο ο γιατρός της.

Μια Ουγκαντέζα 70 ετών γέννησε δίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση, ένα «εκπληκτικό κατόρθωμα», όπως το χαρακτήρισε ο γιατρός της.

«Είναι εκπληκτικό να γεννήσει δίδυμα» μια μητέρα ηλικίας 70 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός Έντουαρντ Ταμάλε Σάλι, οποίος παρακολουθούσε τη γυναίκα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στον τοκετό που έγινε με καισαρική την Τετάρτη.

Η μητέρα, η Σαφίνα Ναμουκουάγια, είπε ότι η γέννηση των μωρών της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ήταν «ένα θαύμα». Μητέρα και βρέφη είναι σε καλή κατάσταση αλλά παραμένουν για παρακολούθηση σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα της Καμπάλα, εξήγησε ο Έντουαρντ Ταμάλε Σάλι Η Σαφίνα Ναμουκουάγια ζει στη Μασάκα, μια αγροτική περιοχή σε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας.

Πριν από τρία χρόνια η 70χρονη, η γηραιότερη μητέρα στην αφρικανική ήπειρο, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, μια κόρη, αφού προηγουμένως την είχαν χαρακτηρίσει «καταραμένη» επειδή δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει παιδιά νωρίτερα.

Με τον πρώτο σύζυγό της, που πέθανε το 1992, η Σαφίνα δεν έκανε παιδιά. Ο σημερινός σύντροφός της, τον οποίο γνώρισε το 1996, δεν πήγε να τη δει στο μαιευτήριο, προς μεγάλη της απογοήτευση. «Ίσως δεν είναι ικανοποιημένος που γέννησα δίδυμα (…) γιατί φοβάται τις ευθύνες», είπε.

