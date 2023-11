Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα

Ο άνδρας που δέχτηκε πυροβολισμούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Πανικός προκλήθηκε στο Παλαιό Φαληρο, όταν ένας άνδρας δέχτηκε πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 9 το βράδυ, στην οδό Άτλαντος, βρέθηκε ένα άτομο με σφαίρες από πυροβόλο όπλο.

Οι δράστες, τράπηκαν σε φυγή και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

