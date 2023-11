Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: νεκρός ο άνδρας που πυροβολήθηκε

Κατέληξε τελικά ο άνδρας που δέχτηκε πυροβολισμούς στο στήθος στο Παλαιό Φάληρο. Το παρελθόν του και τι ερευνούν οι αρχές.

Νεκρός είναι ο άνδρας που πυροβολήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος άνδρας, δέχτηκε πυροβολισμούς στις 9 το βράδυ στην οδό Άτλαντος στο Παλαιό Φάληρο. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δεχτεί τρεις πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο στο στήθος και μεταφέρθηκε εν ζωή σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" όπου και κατέληξε.

Είχε απασχολήσει τις αρχές καθώς φαίνεται να είχε ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ να συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ οι δράστες, μετά το συμβάν τράπηκαν σε φυγή.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

