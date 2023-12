Πολιτική

“Ενώπιος Ενωπίω” - Ο Κουτσούμπας για επιστολική ψήφο, Κασελλάκη και Γλυπτά του Παρθενώνα

Ο γγ του ΚΚΕ ξεφυλλίζει το ημερολόγιό του και θυμάται τις πιο σημαντικές στιγμές από την προσωπική, αλλά και πολιτική διαδρομή του. Οι ατάκες του που άφησαν εποχή και τα άγνωστα περιστατικά στη Βουλή.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παραχώρησε συνέντευξη στο “Ενώπιος Ενωπίω” και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ξεφύλλισε το ημερολόγιό του και θυμίθηκε τις πιο σημαντικές στιγμές από την προσωπική, αλλά και πολιτική διαδρομή του.

Αρχικά σχολίασε την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο.

«Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνη εξέλιξη. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για αλλοίωση του εκλογικού σώματος για αλλοίωση της ψήφου και εκτός των άλλων έτσι κι αλλιώς οι ψηφοφόροι, οι απλοί εργαζόμενοι είτε μένουν στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό, δέχονται πιέσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών. Από διάφορους», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας για την επιστολική ψήφο.

Για Γλυπτά του Παρθενώνα

"Απαράδεκτο ήταν. Και διπλωματικά και πολιτικά να αναβάλλεις συνάντηση τελευταία στιγμή και μάλιστα χωρίς εξήγηση», τόνισε αρχικά ο κ. Κουτσούμπας.

Και συνέχισε: Αλλά όποια και να ήταν η εξήγηση… Αν ήταν για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα Ελγίνεια είναι επίσης απαράδεκτο. Εγώ πριν από 4-5 χρόνια πήγα στο βρετανικό μουσείο και είχα κάνει δήλωση. Αυτό που λέγεται ότι δεν είναι θέμα ιδιοκτησίας είναι μόνο επανένωσης δεν έχει βάση. Διότι κλάπηκαν τα μάρμαρα αυτά. Ανήκουν στην Ελλάδα. Υπάρχει και θέμα ιδιοκτησίας από αυτή τη σκοπιά», είπε καταλήγοντας.

Για τον Κασσελάκη

Στον νεοεκλογέντα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη: «Τον έχω συναντήσει μια φορά στο Ηρώδειο. Έτυχε σε μια συναυλία να είμαστε μαζί… Χαιρετηθήκαμε τυπικά».

Για τον Ερντογάν

«Εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι δεν πρέπει να γίνονται συζητήσεις ή ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάλογος ενός κράτους με ένα άλλο κράτος των κυβερνήσεων ιδιαίτερα αν είναι γειτονικά κράτη και μάλιστα Ελλάδας-Τουρκίας», είπε ο κ. Κουτσούμπας σχετικά με την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα

Για το νομοσχέδιο για γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και αν το ΚΚΕ θα το ψηφίσει ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι: «Καταρχάς θέλουμε να δούμε το νομοσχέδιο. Έχουμε έναν προβληματισμό αυτή τη στιγμή, γιατί επικεντρώνεται μόνο στο ζήτημα του γάμου. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί και δεν έχουν νομοθετηθεί».

