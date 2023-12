Οικονομία

Διόδια: Αυξήσεις προ των πυλών

Ποιο θα είναι το ποσοστό αύξησης των εισφορών των οδηγών και πότε θα επιβληθεί από τους παραχωρησιούχους.

Αύξηση 7,6-7,7% θα επιβληθεί από το νέο έτος στα διόδια όλης της χώρας. Έπειτα από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους παραχωρησιούχους και στο Υπουργείο Υποδομών συμφωνήθηκε η προσαύξηση του 2023 (12%), που δεν εισπράχθηκε ποτέ, να μοιραστεί σε τρεις δόσεις έως το 2026 και οι παραχωρησιούχοι να απορροφήσουν ένα μέρος αυτής.

Οι παραχωρησιούχοι, πάντως, έχουν υποβάλει αιτήματα αποζημιώσεων για τα διαφυγόντα κέρδη του 2023 και όλα δείχνουν ότι δύσκολα το υπουργείο θα αποφύγει να τα καταβάλει.

Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα αναλάβει το κόστος της πολιτικής απόφασής που έλαβε πέρυσι η Κυβέρνηση να μην επιβληθούν αυξήσεις.

