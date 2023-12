Κόσμος

Ελληνοαμερικανός αστυνομικός γιορτάζει την αποστρατεία του με... ζεϊμπέκικο (βίντεο)

Τι είπε για την Ελλάδα και τη μεταναστευτική του καταγωγή, το διακεκριμένο στέλεχος της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Τροχαίας της Νέας Υόρκης

Με ζεϊμπέκικο, «Ζορμπά» και νησιώτικα το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) αποχαιρέτησε τον ελληνοαμερικανό Διοικητή Κ-9 του Τμήματος Συγκοινωνιών της πόλης Τζον Πάππας, ο οποίος βγήκε στη σύνταξη μετά από 29 χρόνια υπηρεσίας.

Στην τελετή αποχαιρετισμού, η οποία έλαβε χώρα με κάθε επισημότητα το πρωί της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτυ, πλήθος αστυνομικών και φίλων του έσπευσε προκειμένου να σφίξει το χέρι του και να του ευχηθεί.

Ήδη από τις 11 το πρωί, στον περιβάλλοντα χώρο έπαιζε ελληνική μουσική, τιμώντας την ελληνική καταγωγή του Πάπας, ενώ στον εσωτερικό χώρο στελέχη του NYPD και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν επιλεγμένα ελληνικά εδέσματα και να τον επισκεφθούν στο γραφείο του, πριν στηθεί το κυρίως τελετουργικό, την οργάνωση του οποίου ανέλαβε το αρμόδιο Τμήμα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Τη συνεισφορά του Έλληνα διοικητή στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του ειδικού Τμήματος Κ-9 του NYPD για τις συγκοινωνίες εξήραν, μεταξύ άλλων, ο υπαρχηγός του Κεντρικού Τμήματος Συγκοινωνιών Ρέιμοντ Πόρτεους, ο Αναπληρωτής Επιθεωρητής Τζόναθαν Μπόμπιν και ο απόστρατος Διοικητής του Τμήματος Τζόσεφ Φοξ.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Τζον Πάππας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συναδέλφους και ανωτέρους του στο NYPD, υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος είναι παιδί μεταναστών που εργάστηκαν σκληρά, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην οικογένειά του.

«Είμαι παιδί μεταναστών. Οι γονείς μου εργάστηκαν σκληρά, όπως και πολλοί άλλοι μετανάστες. Είμαι παντρεμένος με μετανάστρια. Επίσης, είμαι πολύ περήφανος για το γεγονός ότι οι γονείς μου επέλεξαν τις ΗΠΑ. Μερικές φορές ξεχνάμε τη σπουδαιότητα της χώρας μας. Είμαι ευγνώμων για όλα. Αγαπώ τους ανθρώπους μου, αγαπώ τη μονάδα μου, αγαπώ την οικογένειά μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τζον Πάππας.

