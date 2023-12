Κοινωνία

Παράσυρση Έμμας: Ομόφωνα ένοχος χωρίς ελαφρυντικό ο 27χρονος οδηγός

Τι ισχυρίστηκε ο 27χρονος στην απολογία του.

Ομόφωνα ένοχος για όλες τις πράξεις και χωρίς ελαφρυντικό, κρίθηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε την 21 ετών Έμμα, πέρσι τον Νοέμβριο, στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στον 27χρονο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 16,5 ετών.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκριναν ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ απέρριψαν το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς που αιτήθηκε, μέσω του συνηγόρου του, ο κατηγορούμενος.

Την ενοχή του για το σύνολο των παραπάνω πράξεων με απόρριψη ελαφρυντικού είχε ζητήσει και η εισαγγελέας της Έδρας.

Τι είπε στην απολογία του

Ο 27χρονος επέμεινε ότι το αυτοκίνητο πήγαινε με 55 χλμ/ώρα, τονίζοντας ότι είδε ξαφνικά την παθούσα μπροστά του και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Αρνήθηκε. δε, ότι μετά την παράσυρση χτύπησε ξανά την φοιτήτρια στην προσπάθειά του να φύγει, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της για την εγκατάλειψη.

Ξεκινώντας την απολογία του -κατά τη σημερινή 4η μέρα της αποδεικτικής διαδικασίας- ο αλβανικής καταγωγής οδηγός είπε ότι το μοιραίο αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα είχε υποστεί παρεμβάσεις σε ποσοστό 90% για την επίτευξη μεγαλύτερης ιπποδύναμης, σκόπευε να το αγοράσει έναντι 3.500-4.000 ευρώ. «Το είχα 3-4 μέρες, ήμασταν στα "παζάρια". Θα έκανα έναν προέλεγχο σε μηχανικό αυτοκινήτων για να το πάρω» ανέφερε.

Κληθείς να περιγράψει τη δική του οπτική για τη θανατηφόρα παράσυρση της Έμμας, ο κατηγορούμενος ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Ήμουν σταματημένος στα φανάρια, στα Πανεπιστήμια. Πήγαινα με 55 χλμ/ώρα. Δεν την είδα, βγήκε απότομα. Την είδα στο ένα μέτρο. Δεν περίμενα να βγει. Όταν τη χτύπησα ήταν στο δικό μου ρεύμα κυκλοφορίας. Τη χτύπησα με το δεξί φανάρι» απολογήθηκε και πρόσθεσε πως οποιοσδήποτε να ήταν εκεί «δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι».

Συνεχίζοντας την απολογία του και αναφερόμενος στην απόφασή του να εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος, ο ίδιος είπε ότι τρόμαξε και δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί. «Ήταν λάθος μου. Τα έχασα...» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ αρνήθηκε ότι εγκαταλείποντας το σημείο ξαναχτύπησε την Έμμα.

Όπως είπε, έμαθε την επόμενη μέρα ότι η 21χρονη νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». «Ήθελα να παραδοθώ» είπε, κάτι που έκανε τελικά δύο 24ωρα αργότερα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης στην Ελλάδα, είπε ότι ζει 13 χρόνια στη χώρα μας δουλεύοντας στις οικοδομές, ενώ υποστήριξε ότι έδινε κάθε μήνα το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα λόγω παλαιότερης εμπλοκής του με τη Δικαιοσύνη για υπόθεση ναρκωτικών αφού, σύμφωνα με όσα είπε, ήταν χρήστης.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αγόρευσης της εισαγγελέως της Έδρας, επί της οποίας θα τοποθετηθούν στη συνέχεια οι δικηγόροι πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, ενώ θα ακολουθήσει η ετυμηγορία των δικαστών.

