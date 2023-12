Κοινωνία

Μετρό Συγγρού - Φιξ: Πτώση ατόμου στις γραμμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακοπή δρομολογίων λόγω της πτώσης ατόμου στις γραμμές του μετρό στη στάση Συγγρού - Φιξ

-

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και στο ΕΚΑΒ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έπεσε στις γραμμές του μετρό.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι διακόπηκαν για λίγο τα δρομολόγια στη γραμμή 2 του μετρό μετά από πτώση ατόμου στον σταθμό «Συγγρού-ΦΙΞ».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Τα αίτια κάτω από τα οποία συνέβη η πτώση αυτή παραμένουν για την ώρα άγνωστα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοαμερικανός αστυνομικός γιορτάζει την αποστρατεία του με... ζεϊμπέκικο (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Ο Κουτσούμπας για επιστολική ψήφο, Κασελλάκη και Γλυπτά του Παρθενώνα

Missing Kid Alert: ανήλικες μπήκαν σε ταξί και εξαφανίστηκαν