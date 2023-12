Οικονομία

Πόθεν έσχες: παράταση υποβολής των δηλώσεων

Μέχρι πότε θα μπορούν οι υπόχρεοι να υποβάλουν τη δήλωση για το Πόθεν έσχες.

Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, έλαβε η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) και Οικονομικών Συμφερόντων με τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία-προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων: α) αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 31η.3.2024 και β) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) υποβάλλονται μέχρι και την 30ή.6.2024 «κατ' εξαίρεση των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18, περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και στο άρθρο 23 περί Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων».

