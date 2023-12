Πολιτισμός

“UNBOXING CALLAS” στην Εθνική Λυρική Σκηνή από τη ΔΕΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια μοναδική έκθεση με προσωπικά αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας παρουσιάζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ, χορηγό του έτους Μαρίας Κάλλας.

-

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας συνεχίζονται μέσα από μια ακόμα αποκαλυπτική έκθεση για τη μυθική Divina, που παρουσιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ, χορηγό έτους Μαρίας Κάλλας.

Η έκθεση με τίτλο «UNBOXING CALLAS» που άνοιξε για το κοινό την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει δίσκους βινυλίου, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής σοπράνο από τη συλλογή Πυρομάλλη και το αρχείο της ΕΛΣ.

Τη μοναδική αυτή ευκαιρία, το κοινό μπορεί να απολαύσει με δωρεάν είσοδο μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2024, καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 21:00 στον 2ο όροφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και στο Φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ΔΕΗ με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «ΔΕΗ ενεργώ» είναι υπερήφανος χορηγός του καλλιτεχνικού προγράμματος της ΕΛΣ για το Έτος Μαρίας Κάλλας καθώς επίσης κορυφαίων παραγωγών όπερας και παραστάσεων της Εναλλακτικής Σκηνής για τη σεζόν 2023-2024.

Στηρίζοντας ενεργά, όλους και όσα μας οδηγούν στο μέλλον, η ΔΕΗ συνδέεται απόλυτα με την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γιατί τον πρώτο ρόλο για ένα καλύτερο μέλλον τον έχει πάντα ο πολιτισμός.