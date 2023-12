Κοινωνία

Σχολεία: οι εκπαιδευτικοί κήρυξαν στάσεις εργασίας

Τρίωρες στάσεις εργασίας, ανακοίνωσαν οι δάσκαλοι μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΟΕ.

Τρίωρες στάσεις εργασίας ξεκίνησαν από το πρωί της Παρασκευής (1/12) οι δάσκαλοι, ενάντια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου

Την απόφαση αυτή ακολουθεί τόσο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), όσο και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

«Σας ενημερώνουμε, ότι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει κηρύξει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

