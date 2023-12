Οικονομία

Fitch: Αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα

Ο Fitch γίνεται ο δεύτερος από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης που αναβάθμισε την Ελλάδα σε "επενδυτική βαθμίδα', μετά από τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων.

Η Fitch αναβάθμισε το βράδυ της Παρασκευής το ελληνικό αξιόχρεο σε ΒΒΒ- από ΒΒ+, θέτοντας σταθερές προοπτικές στην αξιολόγηση.

Είναι ο δεύτερος μεγάλος οίκος που αναβαθμίζει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα, μετά την αναβάθμιση από την Standard and Poor’s τον Οκτώβριο (σε ΒΒΒ- από ΒΒ+) κάτι που ανοίγει το δρόμο στη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων σε χαρτοφυλάκια θεσμικών που τοποθετούνται σε τίτλους investment grade.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch επισημοποιεί την ανάδειξη της Ελλάδας στην επενδυτική κατηγορία από την πλευρά της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία! Η Fitch είναι ο τρίτος - από τους τέσσερις αναγνωρισμένους από την ΕΚΤ- οίκος αξιολόγησης που απονέμει τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας. Γεγονός που πιστοποιεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τις ακόμη πιο θετικές προοπτικές που διανοίγονται με την εφαρμογή της πολιτικής μας. Δημιουργεί παράλληλα τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της εισροής επενδύσεων, καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας, ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Υπογραμμίζω τις επισημάνσεις του oίκου για το ρεκόρ της μείωσης του χρέους κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ , από το 205 % κατά την περίοδο της πανδημίας στο 160,8 % εφέτος και 141,2 % του ΑΕΠ το 2027. Επίσης, τις επισημάνσεις για την πολιτική δημοσιονομικής υπευθυνότητας η οποία εκτός των άλλων εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για μόνιμα και έκτακτα μέτρα κοινωνικής πολιτικής. Τις προβλέψεις για ισχυρή ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα τα επόμενα χρόνια. Την πρόοδο στον τραπεζικό τομέα. Η σημερινή αναβάθμιση είναι ένα σημαντικό σκαλοπάτι που οδηγεί τη χώρα μας ακόμα πιο ψηλά, με τη συνέχιση του συνδυασμού δημοσιονομικής σοβαρότητας με την κοινωνική ευαισθησία».

Επιτέλους!!! Επισήμως στην επενδυτική βαθμίδα! Η περιπέτεια της Χώρας μας που άρχισε από το τέλος του 2009 και το 2010 έληξε σήμερα επισήμως. Μπράβο στον Πρωθυπουργό ??@kmitsotakis? τον ευχαριστώ που μου έκανε την Τιμή να είμαι μέρος της ομάδας που μας έφθασε εδώ! pic.twitter.com/yLpuWWmw4X — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 1, 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, αυτή τη φορά από τον οίκο Fitch, είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που γίνεται από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθείται. Όπως και το 2023 έτσι και το 2024 θα πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε στον Προϋπολογισμό, την ανάπτυξη με ρυθμούς διπλάσιους από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, τη δημοσιονομική πειθαρχία με κοινωνική ευαισθησία. Η επενδυτική βαθμίδα που κατακτά η Ελλάδα, μετά από 13 χρόνια, ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας. Το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται και καθιστά τους ελληνικούς τίτλους πιο ορατούς από θεσμικούς μακροπρόθεσμους επενδυτές διεθνώς. Προκαλεί νέα μείωση του κόστους δανεισμού. Μεγεθύνει τις προοπτικές περαιτέρω αυξήσεων των εισοδημάτων για όλους, πρωτίστως για τις νέες και τους νέους. Συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη όλα όσα έχουμε δεσμευθεί».

H Moody’s είχε προχωρήσει σε διπλή αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε Ba1 από Ba3 τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας ωστόσο μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική.

Εχει προηγηθεί σχετική κίνηση της DBRS στις αρχές Σεπτεμβρίου αλλά και οι Scope και R&I που ωστόσο δεν αναγνωρίζονται από την ΕΚΤ.

