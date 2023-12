Life

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Οροθετικοί μιλούν στον ΑΝΤ1 για το “κοινωνικό στίγμα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιάζουν τα ευρήματα έρευνας στην Ελλάδα για όσους αντιμετωπίζουν τους φορείς του HIV ως “κίνδυνο για την κοινωνία” και εκείνους που θεωρούν ότι ό ιός μεταδίδεται μέσω της αγκαλιάς!

-

Ρεπορτάζ των Κέλλυς Χεινοπώρου, Άννας Νικολάου και Γεωργίας Λαγού, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

«Η καθημερινότητά μου μετά τις θεραπείες είναι νορμάλ. Δεν έχω νιώσει στίγμα τόσο πολύ αλλά ξέρω άλλους που υποφέρουν», λέει στον ΑΝΤ1 ο οροθετικός Μίρο Πασκάλ.

Ο Μίρο Πασκάλ, πριν από 15 χρόνια, διαγνώστηκε με τον HIV. Μετά από 15 χρόνια, παρά την πρόοδο σε αντιικά φάρμακα και προληπτικές θεραπείες, είναι σαν ο χρόνος να γύρισε πίσω, στην δεκαετία του ’80, όπως δηλώνει ο ίδιος.

Ο Ηλίας Μυρσινιάς, οροθετικός κι αυτός, δηλώνει στον ΑΝΤ1 πως «δεν ήταν πολύ εύκολο να μαθαίνεις ότι ζεις με τον HIV, όσο και να γνωρίζεις ότι ο HIV είναι πια μια πάθηση αν παίρνεις το φάρμακο, διαχειρίσιμη… η οποία δεν σε σκοτώνει λαμβάνοντας μια θεραπεία, είναι βαρύ».

Ο Ηλίας ζει 8 με τον HIV. Από την πρώτη στιγμή της διάγνωσής του, είχε δίπλα του την οικογένειά του, τους φίλους του. Κάτι που δεν συμβαίνει στην πλειονότητα των οροθετικών σήμερα στην χώρα μας, αφού έχουν να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό στιγματισμό.

Όπως δηλώνει, «Στίγμα υπάρχει γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Πολλοί δεν το λένε, γιατί φοβούνται διακρίσεις! Δηλαδή αν πάμε σε νοσοκομείο ίσως δεν θα πούμε ότι έχουμε τον ιό. Ο κόσμος και πάλι σε απορρίπτει γιατί κάποια άτομα είναι κολλημένα στην δεκαετία ‘80-‘90 που θεωρούσαν ότι κολλάει ο ιός με μια χειραψία».

Σύμφωνα με τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώμης:

το 29% των πολιτών τους αντιμετωπίζει ως κίνδυνο για την κοινωνία,

το 68% δηλώνει ότι δε θα σύνηπτε κάποια σχέση με άτομο που ζει με τον ιό,

το 63% αγνοεί πως τα άτομα που ζουν με HIV και έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό μέσω σεξουαλικής επαφής!

Το μέγεθος της κοινωνικής άγνοιας στη χώρα μας προβληματίζει, καθώς το 41% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο HIV μεταδίδεται με την κοινή χρήση τουαλέτας, το 36% μέσω της αγκαλιάς ή του φιλιού και το 24% από τσιμπήματα κουνουπιού!

Ο Ανδρέας Μαζαράκης, μέλος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», λέει πως «ενώ η επιστήμη έχει καταφέρει πρόοδο, η κοινωνία έχει μείνει πίσω, με αποτέλεσμα το κοινωνικό στίγμα να είναι πολύ δυνατό».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Δέδες, εξηγεί ότι «Κάποιος που ζει με τον ιό μπορεί να κάνει κανονικά οικογένεια και να εργαστεί»

Ένας οροθετικός ο οποίος λαμβάνει την αντιρετροϊκή θεραπεία του και έχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο στο αίμα του για τουλάχιστον 6 μήνες, δεν μπορεί πρακτικά να μεταδώσει τον ιό, ακόμα και με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Τροχαίο δυστύχημα: πήγαινε το παιδί της στο σχολείο και σκοτώθηκε

Σαουδική Αραβία: Το “όραμα 2030” του πρίγκιπα διαδόχου και τα άλματα στην οικονομία (βίντεο)

Χανιά: άφησαν παιδί κλειδωμένο στο αυτοκίνητο (εικόνες)