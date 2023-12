Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού: Ο ΕΕΣ την τιμά με το τραγούδι ”It’s Giving Time” (βίντεο)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενώνει τις δυνάμεις του με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και το μουσικό συγκρότημα "ONE". Ποιος είναι ο στόχος του τραγουδιού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο καλλιέργειας και ανάπτυξης του εθελοντισμού στην Ελλάδα, συνεργάζεται με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και το μουσικό συγκρότημα «ONE» για τη δημιουργία τραγουδιού (διασκευή), με αγγλικούς στίχους, με τίτλο It’s Giving Time (The Red Cross 2100 Anthem).

Για την ευρύτερη διάδοση του τραγουδιού δημιουργήθηκε βίντεο κλιπ από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους ONE και εθελοντές όλων των Σωμάτων (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών & Νεότητας) του Ε.Ε.Σ.

Στόχος του τραγουδιού είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να τιμήσει τους χιλιάδες των εθελοντών του ανά την Ελλάδα που προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους για να ενισχύσουν το κοινωνικό σύνολο αλλά και τους εθελοντές παγκοσμίως που αφιερώνουν αφιλοκερδώς τον χρόνο τους για να προσφέρουν στον συνάνθρωπο.

Το τραγούδι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα κυκλοφορήσει από την Minos EMI / Universal σε όλες τις πλατφόρμες streaming μουσικής, καθώς και στο YouTube, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.



