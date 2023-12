Life

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Ειδικές προβολές στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενεργοποιεί ειδικές ενότητες σε εκπομπής και μεταδίδει το κεντρικό δελτίο και στην νοηματική γλώσσα.

-

Άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνία και πάντα υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ΑΝΤ1 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για Άτομα με Αναπηρία, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, ενεργοποιεί θεματικές ενότητες μέσα στις εκπομπές του προγράμματός του, για να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να κινητοποιήσει, αλλά και να τιμήσει την προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία για ισότιμη ένταξη στο κοινωνικό σύνολο και αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής.

Από τις 05:30, οι ζωντανές εκπομπές του ΑΝΤ1, το «Studio με Θέα» με τη Φαίη Μαυραγάνη και αμέσως μετά, στις 09:50, το «I love ΣΟΥΚΟΥ» με τη Μπέττυ Μαγγίρα, προσαρμόζουν τη θεματολογία και τους καλεσμένους τους, προκειμένου να προβάλλουν και να στηρίξουν το σημαντικό μήνυμα της ημέρας.

Μέσα από ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις θα ενημερώσουν τους τηλεθεατές, θα καλύψουν δράσεις και θα καλέσουν τους αρμόδιους φορείς -περί την εργασία, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την υγεία- να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Πρόσωπα με ξεχωριστές ιστορίες, που εμπνέουν και προκαλούν θαυμασμό, όπως η διεθνούς φήμης stand-up comedian, Κατερίνα Βρανά, μιλούν για τη νέα σελίδα της ζωής τους, η οποία γράφεται με τα χρυσά γράμματα της δύναμης.

Επίσης, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της Κυριακής, με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, θα μεταδοθεί παράλληλα και στη νοηματική από την Τόνια Παπαντωνάκη.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 τιμά τα άτομα με αναπηρία και ενώνει τη φωνή του με τη δική τους για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, την παροχή ίσων ευκαιριών, την εξάλειψη των προκαταλήψεων και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως - Επιστολική ψήφος: Η διαδικασία, οι φάκελοι και η “ασπίδα” κατά της νοθείας (βίντεο)

Φορολογία: Οι 22 αλλαγές από το νέο έτος - Ποιους αφορούν

Κυψέλη - Τροχαίο: Μηχανή έπεσε σε δέντρο - Νεκρός ο αναβάτης