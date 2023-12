Κοινωνία

Τέμπη: Η ανάρτηση του πατέρα της αδικοχαμένης Ελπίδας - Τον κάλεσαν να παραλάβει το πτυχίο της

"Θα στέκομαι σαν σκιάχτρο με ένα άψυχο χαρτί στα χέρια χωρίς παιδί να ευχηθώ", αναφέρει μεταξύ άλλων ο πατέρας της Ελπίδας Χούπα στην συγκινητική του ανάρτηση.

Μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και ακόμη οι πληγές στις οικογένειές τους είναι "ανοιχτές".

Με μια ανάρτησή του στο προφίλ του στα social media, ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της νεαρής φοιτήτριας Ελπίδας, που βρισκόταν ανάμεσα στα θύματα της μοιραίας σύγκρουσης, ανέφερε πως επικοινώνησαν από τη σχολή που φοιτούσε η κόρη του για να παραλάβει το πτυχίο της.

Αναλυτικά η συγκινητική ανάρτηση του Χρήστου Χούπα:

"Μου τηλεφώνησαν απο την Γραμματεία της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ για να μου γνωστοποιήσουν ότι την προσεχή Δευτέρα στις 4/12/23 θα γίνει η τελετή απονομής πτυχίων και αν μπορεί να παραβρεθεί κάποιος να παραλάβει το πτυχίο της Ελπίδας. Αυτό που κυριάρχισε αμέσως στο μυαλό μου ήτανε ότι ενώ όλοι θα είναι μέσα στην τρελλή χαρά για τις επιδόσεις του παιδιού τους και θα του εύχονται καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους, εγώ θα στέκομαι σαν σκιάχτρο με ένα άψυχο χαρτί στα χέρια χωρίς παιδί να ευχηθώ. Κάποιοι φρόντισαν γι αυτό. Δεν θα πάμε με την γυναίκα μου τελικά. Θα είναι πολύ οδυνηρό και για τους δυό μας. Θα πάνε τα αδέρφια της που λόγω του νεαρού της ηλικίας, έχουν διαφορετικές ανοχές".





