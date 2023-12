Κοινωνία

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 13χρονος που εξαφανίστηκε από τον Άλιμο

Ολονύχτια αγωνία για τον 13χρονο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Σάββατο στην περιοχή του Αλίμου.

Ολιγόωρη ευτυχώς ήταν η αγωνία, μετά από την εξαφάνιση ενός 13χρονου από δομή παιδικής προστασίας στον Άλιμο Αττικής, καθώς μετά τον «συναγερμό» που σήμανε και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την βοήθεια πολιτών και εθελοντών, το παιδί τελικώς εντοπίστηκε καλά στην υγεία του, στην περιοχή του Ελληνικού.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

«Στις 03/12/2023, πρωινές ώρες, βρέθηκε ο Αδαμόπουλος Νικόλαος, 13 ετών, στην περιοχή του Ελληνικού, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 02/12/2023 από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο Αττικής.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης του ανηλίκου, καθοριστική υπήρξε η συνέργεια των δυνάμεων της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού μας και της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης ΔΕΛΤΑ, οι οποίες βρίσκονταν στο πεδίο. Παράλληλα, ευαισθητοποιημένοι πολίτες επικοινωνούσαν με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα παιδιά 116000», δίνοντας σημαντικές πληροφορίες και έχοντας ως αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό του ανηλίκου από την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η κινητοποίηση και η συνεργασία όλων των δυνάμεων στην εύρεση ανήλικων ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αδαμόπουλο Νικόλαο για οτιδήποτε χρειαστεί».





