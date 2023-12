Πολιτική

Χαρίτσης: Ο Κασσελάκης ήρθε σαν “Μεσσίας” και απαξίωσε τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την στήριξη από άλλα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην νέα ΚΟ των 11 βουλευτών που έφυγαν από το κόμμα. Πως σχολίασε την στάση του Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ.

Ολομέτωπη επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη για τους λόγους που ώθησαν εκείνον και άλλους 10 βουλευτές να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στους λόγους της φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χαρίτσης, που θα είναι ο επικεφαλής της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας που συγκρότησαν οι 11 πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στράφηκε κατά του νέου Προέδρου του κόμματος, λέγοντας πως καθοριστικό ρόλο για τις αποφάσεις διάσπασης έπαιξαν «και το ύφος και το ήθος. Έχει να κάνει με το πως διοικείς ένα κόμμα, πως απευθύνεσαι στην κοινωνία… Δεν έρχεται ο «μεσσίας» και αδιαμεσολάβητα απευθύνεται στον λαό. Είναι και θέμα για το μήνυμα πολιτικού περιεχομένου που εκπέμπεται».

«Είμασταν στον ΣΥΡΙΖΑ από τα γεννοφάσκια μας, έχουμε δώσει μάχες και αυτό ήταν το σπίτι μας. Δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση να φύγουμε από το σπίτι μας. Ήταν επώδυνη και πολιτικά βεβαίως και σε προσωπικό επίπεδο η απόφαση, ακριβώς επειδή έχουμε όλη αυτή την διαδρομή στον συγκεκριμένο χώρο», επεσήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως προσέθεσε, «φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να βλέπουμε άλλο τον εκφυλισμό του χώρου. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα μια απαξίωση. Έπρεπε να υπερασπιστούμε την κληρονομία μας και όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια».

Ο Αλέξης Χαρίτσης επεσήμανε ωστόσο ότι «πιο σημαντικό είναι το μέλλον. Έχει σημασία πως θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που έχει ανάγκη ο τόπος και αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ τόνισε πως μέσα από την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα «αύριο θα παρουσιάσουμε την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Θα έχουμε όνομα με πολιτικό περιεχόμενο. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το όνομα, σίγουρα έχει ένα συμβολισμό, αλλά σημασία έχει το περιεχόμενο. Σημασία δεν έχεις πως σε λένε, αλλά τι λες. Αυτό είναι το μείζον. Εμείς θα έχουμε πολιτικό πρόσημο και αυτό είναι η Αριστερά. Φιλοδοξία μας είναι να απευθυνθούμε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλοί που είναι πολιτικά άστεγοι. Θα δώσουμε την ταυτότητά μας, τις πολιτικές μας προτάσεις. Θέλουμε να ασκήσουμε δομική αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό απουσιάζει από την πολιτική σκηνή».

«Πρέπει να προχωράμε χωρίς βιασύνη. Το πρώτο βήμα είναι η συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στην συνέχεια θα γίνει ότι πρέπει και όπως πρέπει. Δεν είναι απλή υπόθεση να φτιάξεις ένα κόμμα», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, συμπληρώνοντας ότι «σημασία για εμάς έχει η κοινοβουλευτική παρουσία και η επαφή και η επικοινωνία με την κοινωνία».

Ερωτηθείς αν υπάρχει επικοινωνία των «11» με άλλα στελέχη που παραμένουν ή έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι κ. Φίλης, Σκουρλέτης και Τζουμάκας, ο Αλέξης Χαρίτσης είπε ότι υπάρχει επικοινωνία με πολλά στελέχη και πολλά εξ αυτών θα στηρίξουν την νέα προσπάθεια που ξεκινά με την συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Χαρίτσης είπε ότι «είναι σεβαστή η στάση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά εμείς έπρεπε να πάρουμε τις αποφάσεις μας αυτονόμως και αυτοβούλως. Δεν έχω επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα μετά την αποχώρηση μου από τον ΣΥΡΙΖΑ».





Σε ερώτηση αν θα υπάρξει συμπόρευση της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας με το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε «Το ΠΑΣΟΚ όταν απέρριψε την πρόταση για την απλή αναλογική, έδειξε ότι λειτούργησε επ’ ωφελεία της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας. Όμως επειδή πρέπει να κοιτάμε και το μέλλον, προφανώς πρέπει να υπάρξει στο μέλλον συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει και σύντροφοι μας που είναι καθ΄ όλα άξιοι, που όμως πήραν διαφορετική απόφαση. Οι όποιες συνεργασίες πρέπει να στηρίζονται σε συμφωνίες που εδράζονται σε μια στέρεη προγραμματική βάση και όχι σε συμφωνίες κορυφής σε γραφεία».

