Αχτσιόγλου: Θα είμαι παρούσα στις μάχες - Ο Κασσελάκης δεν έχει σχέση με την Αριστερά

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 για τον ρόλο που δεν ανέλαβε στην νέα ΚΟ. Τι απαντά στα δηκτικά σχόλια Κασσελάκη. Τι λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα και το νέο κόμμα .

«Δεν είχαμε κάνει καμία δημόσια τοποθέτηση και τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις μας τις εκφράσαμε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να αποχωρήσουμε», είπε η Έφη Αχτσιόγλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, απαντώντας σε ορισμένες από τις επιθέσεις του Στέφανου Κασσελάκη.

Η κ. Αχτσιόγλου έκανε λόγο για «φάση μετάλλαξης» του ΣΥΡΙΖΑ και «διαλυτική κρίση» στο κόμμα μετά τις εκλογές, ενώ στρέφοντας ευθέως τα βέλη της προς τον Στέφανο Κασσελάκη είπε ότι «δεν εχει σχέση σχέση με τις επιλογές της Αριστεράς» και ότι «αντί να βλέπει τι πηγαίνει λάθος, στοχοποιούσε τον εσωτερικό αντίπαλο του με ακραίες εκφράσεις».

Η Έφη Αχτσιόγλου, που έσπασε την σιωπή της, μιλώντας για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλους 10 βουλευτές, είπε ότι «είναι απολύτως σεβαστή η νίκη του», αλλά ότι «υπήρχαν επιφυλάξεις ως προς την πορεία του, επειδή δεν μίλησε πολιτικά καθόλου κατά την προεκλογική περίοδο», λέγοντας εμμέσως ότι επιβεβαιώθηκαν οι επιφυλάξεις της ως προς την στάση και τις πολιτικές του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήταν επιλογή που έκανε σεβαστό το αποτελέσματα αλλά και ήταν σύμφωνη με την συνείδηση μου και του στίγματος που θα έπρεπε να δίνω ως πχ. Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας άλλα πράγματα από εκείνα που πίστευα εάν αναλάμβανα χαρτοφυλάκιο, μετά και την ομιλία του κ. Κασσελάκη στον ΣΕΒ», εξήγησε για την απόφαση της να μην δεχθεί την πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη, μετά την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές, να αναλάβει όποιο αξίωμα στον ΣΥΡΙΖΑ ήθελε.

Ερωτηθείσα για το κατά πόσον ο κ. Κασσελάκης είναι Αριστερός, η Έφη Αχτσιόγλου είπε ότι εκφράζει «προβληματικές θέσεις σε διάφορους τομείς, που δεν έχουν να κάνουνε με τον πυρήνα των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν σχέση με την Αριστερά και το πιο ανησυχητικό φαινόμενο είναι ότι αλλάζουν αυτές οι θέσεις κάθε πέντε ημέρες».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, η κ. Αχτσιόγλου απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «ο κ. Τσίπρας έκανε την πολιτική επιλογή της μη παρέμβασης και την σέβομαι. Με τον Αλέξη Τσίπρα πετύχαμε πολλά μαζί. Ξέρετε ότι έχουμε συμπορευθεί σε δύσκολες εποχές για τον ΣΥΡΙΖΑ και την χώρα και εγώ αυτή την πορεία θα την τιμώ».

Απαντώντας στα πυρά του Στέφανου Κασσελάκη πως οι βουλευτές αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ διεκδικώντας θέσεις και αξιώματα, η Έφη Αχτσιόγλου είπε «το αντίθετο ισχύει, αν θέλαμε τις θέσεις που λέει θα μας προσέφερε και τις καρέκλες, θα μέναμε στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Έχω υπηρετήσει επί χρόνια από διαφορετικές θέσεις και ένας άνθρωπος που ήρθε και μόλις ανέλαβε να έρχεται και να μας λέει για τις καρέκλες, νομίζω κανείς στην χώρα δεν μπορεί να τον πιστέψει, συμπλήρωσε η Έφη Αχτσιόγλου.

Ως προς την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα και το γιατί εκείνη δεν έχει αναλάβει κάποιο ρόλο, η Έφη Αχτσιόγλου είπε πως «ήταν επιλογή μου να μην έχω πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά θα είμαι παρούσα στις μάχες».

«Δεν ήθελα να αναλάβω ρόλο στην νέα ΚΟ επειδή έδωσα εγώ την μάχη για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και αν ήμουν επικεφαλής στην νέα κοινοβουλευτική ομάδα θα περιέπλεκε αυτό τα πράγματα», εξήγησε η κ. Αχτσιόγλου.

Για το εάν δεν έγινε τώρα Πρόεδρος της ΚΟ για να είναι επικεφαλής του κόμματος που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στις Ευρωεκλογές, η κ. Αχτσιόγλου απάντησε ότι «η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα θέλει πολλή δουλειά και δεν θα έδειχνε σεβασμό στην συλλογική διεργασία εάν έλεγα ότι εγώ θα ήμουν επικεφαλής».

«Ως προς το όνομα θα κάνουμε ανακοινώσεις την Δευτέρα. Τα βασικά ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι η κλιματική κρίση, ζητήματα εργασίας, ζητήματα λειτουργίας του Κράτους και ζητήματα οικονομίας, ώστε να εκφράσουμε με έναν ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό τρόπο την εναλλακτική πρόταση για τους πολίτες».

