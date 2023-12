Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Το συγκινητικό βίντεο της ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μπλοκαρισμένες από αυτοκίνητα ράμπες ΑμεΑ και οι δικαιολογίες των οδηγών.

-

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα και Ελληνική Αστυνομία ανήρτησε ένα συγκινητικό βίντεο.

Το βίντεο στέκεται στο γεγονός ότι πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να σταθμεύουν παράνομα με αποτέλεσμα να κλείνουν τις ράμπες των πεζοδρομίων που έχουν δημιουργηθεί ώστε να κινούνται όσοι βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Πρωταγωνιστής του βίντεο είναι ένα άτομο με κινητικά προβλήματα το οποίο βρίσκει τις ράμπες ΑμεΑ μπλοκαρισμένες. Στη συνέχεια επιλέγει να «κατέβει» το πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα το αμαξίδιο να ανατραπεί.

Στη συνέχεια παραθέτονται όλες οι πιθανές δικαιολογίες που μπορεί να ακούσει κάποιος από έναν οδηγό ο οποίος έχει σταθμεύσει παράνομα και έχει μπλοκάρει με το όχημά του μια ράμπα ΑμεΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά του Παρθενώνα: Έλληνας γλύπτης δημιουργεί έργα διαμαρτυρίας για την επιστροφή τους (εικόνες)

Κοζάνη: Σπίτι με στολισμό… “υπερπαραγωγή” για τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Οπαδική βία - Γαλλία: Οπαδός μαχαιρώθηκε θανάσιμα