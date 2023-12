Αθλητικά

Οπαδική βία - Γαλλία: Οπαδός μαχαιρώθηκε θανάσιμα

Το νέο περιστατικό οπαδικής βίας το οποίο αποτελεί διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο προκαλεί θλίψη και οργή...

Η Ναντ δήλωσε λυπημένη για τον θάνατο ενός οπαδού της πριν από την εντός έδρας νίκη της με 1-0 επί της Νις, το Σάββατο.

Ο φίλος των «Καναρινιών», μέλος της ομάδας υποστηρικτών «Ταξιαρχία του Λίγηρα», μαχαιρώθηκε πριν από τον αγώνα στο στάδιο «Μποζουάρ», ανέφερε η γαλλική αθλητική εφημερίδα Equipe.

«Η Ναντ λυπήθηκε όταν έμαθε ότι ένας οπαδός της τραυματίστηκε θανάσιμα», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του την Κυριακή (3/12).

«Σε συνθήκες που αποτελούν αντικείμενο δικαστικής έρευνας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο 31χρονος κατέρρευσε, έχοντας τραυματιστεί στην πλάτη. Παρά την επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο οπαδός δεν κατάφερε να σωθεί».

«Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για εκούσια ανθρωποκτονία. Πολλές συνεντεύξεις μαρτύρων βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού, Αμελί Ουντέα-Καστερά, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας: «Η έρευνα που άνοιξε ο εισαγγελέας πρέπει τώρα να διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες των γεγονότων».

