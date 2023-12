Παράξενα

Λάρισα: Ανήλικος εκβίαζε ανήλικο και του απέσπασε χιλιάδες ευρώ

Πώς ο ανήλικος δράστης κατάφερε να αποσπάσει χιλιάδες ευρώ από το επίσης ανήλικο θύμα.

Συνελήφθησαν, το απόγευμα του Σαββάτου 02/12/2023 στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, 2 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εκβίασης, της απάτης, της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της έκθεσης.

Ειδικότερα, ύστερα από καταγγελία γυναίκας για κλοπή χρηματικού ποσού ύψους 7.500 ευρώ από το σπίτι της, προέκυψε ότι τουλάχιστον εδώ και δύο μήνες, ανήλικος αλλοδαπός, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και την άσκηση ψυχολογικής βίας, απέσπασε τμηματικά από την κατοχή του ανήλικου γιου της το μεγαλύτερο μέρος του προαναφερόμενου ποσού και συγκεκριμένα περίπου 4.000 ευρώ.

Χθες το μεσημέρι, με μήνυμα που του απέστειλε διαμέσου Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, ο ανήλικος αλλοδαπός απαίτησε από τον ανήλικο επιπλέον το χρηματικό ποσό των 1.700 ευρώ, ενώ το απόγευμα, ο παθών μετέβη σε ραντεβού μεταξύ των δύο ανήλικων, έχοντας στην κατοχή του το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Αντιλαμβανόμενος την προσέγγιση των αστυνομικών στο σημείο, ο ανήλικος αλλοδαπός τράπηκε σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας αστυνομικό.

Από την κατοχή του δράστη κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν, επιπλέον, και κατασχέθηκαν:

• ένα μαχαίρι, τύπου «καράμπιτ»,

• ένα ηλεκτρικό πατίνι, η προέλευση του οποίου διερευνάται &

• το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Επιπλέον, κατά την έρευνα στο σπίτι, εντοπίστηκε η μητέρα του ανήλικου να εκθέτει σε κίνδυνο άλλον ανήλικο γιο της, έχοντάς τον κλειδωμένο στο εσωτερικό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

