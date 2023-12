Κόσμος

Μέση Ανατολή - ΔΠΔ: Ισραήλ και Χαμάς να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) κάλεσε σήμερα και τις δύο πλευρές στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και να επιτρέπουν την μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας.

"Ως προς την ανθρωπιστική πρόσβαση, ο νόμος δεν χωράει αμφισβήτηση", είπε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν έπειτα από τετραήμερη επίσκεψή του εκεί όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στο Ισραήλ και στην Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

"Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα βασικά τρόφιμα, σε νερό και σε εξαιρετικά απαραίτητες ιατροφαρμακευτικές προμήθειες χωρίς άλλη καθυστέρηση τόσο ως προς το μέγεθος (των προμηθειών) όσο και ως προς τον ρυθμό (παράδοσής τους)", είπε ο Χαν και πρόσθεσε ότι η Χαμάς δεν θα πρέπει να κάνει κακή χρήση αυτής της βοήθειας.

"Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αν δεν το κάνετε αυτό, μετά μην παραπονιέστε όταν το γραφείο μου χρειαστεί να παρέμβει", είπε ο Χαν.

Ο ίδιος πρόσφερε στο Ισραήλ τη βοήθεια του δικαστηρίου στην έρευνα εγκλημάτων που διέπραξε η Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου παρότι η χώρα δεν είναι μέλος του δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του.

"Οι επιθέσεις εναντίον αθώων Ισραηλινών αμάχων αντιπροσωπεύουν μερικά από τα πιο σοβαρά διεθνή εγκλήματα που συγκλονίζουν τη συνείδηση της ανθρωπότητας, εγκλήματα για τα οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ για να αντιμετωπίσει», τόνισε.

Κάλεσε ακόμη το Ισραήλ να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις επιθέσεις του στους μαχητές της Χαμάς και να εμποδίσει τους Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να επιτίθενται στους Παλαιστίνιους εκεί.

Κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διατυπωθεί και στις δύο πλευρές από τότε που ένοπλοι της Χαμάς κατέλαβαν πολλές ισραηλινές κοινότητες στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 Ισραηλινούς και αιχμαλωτίζοντας περίπου 240 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις.

Σε απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και εισέβαλε με άρματα μάχης και στρατεύματα στον θύλακα, σκοτώνοντας περισσότερους από 15.000 πολίτες της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Ο Χαν είπε ότι η ισραηλινή στρατιωτική απάντηση υπόκειται σε σαφείς νομικές παραμέτρους.

"Οι αξιόπιστοι ισχυρισμοί για εγκλήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έγκαιρης, ανεξάρτητης εξέτασης και έρευνας", είπε.

Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Χαν, το δικαστήριό του έχει δικαιοδοσία για πιθανά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από μαχητές της Χαμάς στο Ισραήλ και από Ισραηλινούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το δικαστήριο διενεργεί έρευνα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη για πιθανά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εκεί από το 2021.

