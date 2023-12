Κοινωνία

Τέμπη - Πατέρας Ελπίδας: Η απονομή του πτυχίου της είναι “τρεις φορές κηδεία” (βίντεο)

Συγκλονίζει, μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας, το νήμα της ζωής της οποίας κόπηκε στην σιδηροδρομική τραγωδία, πριν από εννέα μήνες.

Με συγκίνηση, λυγμούς και φωνή τρεμάμενη, «πνιγμένος» από μνήμες, θλίψη και πίκρα για τον εξαιρετικά πρόωρο χαμό της 28χρονης κόρης του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας, στην εισαγωγή του, αναφέρθηκε στον πόνο των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών, όλο αυτό το διάστημα, που η κοινωνία έχει λίγο – πολύ ξεχάσει το δράμα που βιώνουν διαρκώς οι οικογένειες.

Μιλώντας με καμάρι για την κόρη του, ο Γιώργος Χούπας, είπε μεταξύ άλλων ότι «οι φίλοι της την έλεγαν Μέρκελ για να καταλάβετε, ήταν δυναμικός άνθρωπος, είχε μεγάλα όνειρα, θα μπορούσε να γίνει ο νέος Καλατράβα».

Σχετικά με το πτυχίο της κόρης του, που απονέμεται τιμητικά από το ΑΠΘ, ο χαροκαμένος πατέρας είπε «Δεν αντέχω να πάω να το πάρω. Είπαμε με την μητέρα της εμείς να μην πάμε, αλλά να πάνε τα παιδιά μας, είναι πιο εύκολο νομίζω για τις νεαρές ηλικίες. Το συζητήσαμε με τα παιδιά και θα πάνε με τους φίλους τους και τα ανίψια μας. Θα της δώσουν τιμητικά το πτυχίο της, γιατί του χρόνου θα το έπαιρνε κανονικά. Θα ήθελα να πάω να το πάρω, αλλά δεν μπορώ, γιατί για μένα αυτό είναι τρεις φορές κηδεία, γιατί τώρα ξέρω τι γίνεται. Γιατί στην κηδεία ήταν ή έκπληξη, έλεγες “μήπως δεν συμβαίνει σε μένα;”».

«Ποτέ δεν το περιμέναμε, Η οικογένεια μας έγινε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μια χαροκαμένη οικογένεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας, ακόμη την ψάχνουμε, ξυπνάμε την νύχτα στο ύπνο μας και την ψάχνουμε», είπε συγκλονισμένος ο πατέρας, ο οποίος βλέποντας φωτογραφίες της κόρης του που προβάλλονταν παράλληλα από την εκπομπή ψέλλισε βουρκωμένος «Κοιτάξτε… την τρώει το χώμα… μια κούκλα, που την τρώει το χώμα…».

Ο Χρήστος Χούπας σημείωσε ακόμη ότι «τα βιβλία της τα δώσαμε σε συμφοιτητές της γιατί ήταν εξειδικευμένα, δεν μας ήταν χρήσιμα εμάς, ρούχα της δώσαμε σε φίλες της και άλλα πράγματα της τα έχουμε σε εκκρεμότητα να δούμε τι θα τα κάνουμε. Εγώ συλλέγω ότι περισσότερο μπορώ από το παιδί μου γιατί δεν θα το ξαναδώ. Κάποιες ζωγραφιές που μου είχε κάνει σε κυψέλες, τις έχω βγάλει για να τις έχω».

«Δεν βλέπω να παίρνουμε απαντήσεις», επεσήμανε ο κ. Χούπας, ο οποίος επέκρινε την Δικαιοσύνη για τους χρόνους και ορισμένες κινήσεις της σε ότι αφορά την διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας, ενώ αναφερόμενος σε πρόσφατο περιστατικό ανέφερε «δεν μας φθάνουν όλα, έχουμε και χλευασμούς από στελέχη της Κυβέρνησης, ξέρουμε το IQ τους και δεν ζητάμε και πολλά, αλλά πάνω στο πτώμα της κόρης μου ζητάμε ήθος και παιδεία».

Τέλος, αναφέρθηκε σε παράσταση διαμαρτυρίας «από τους συγγενείς όλων των νεκρών της τραγωδίας, στις 12 Δεκεμβρίου στο Σύνταγμα, όμορφα και σεμνά με τις βαλίτσες μας, με καμιά 20αριά τραγούδια που γράφτηκαν για το δυστύχημα των Τεμπών και θα μας συντροφεύουν όλοι οι φίλοι μας».

