Ισραήλ: Επέκταση των επιχειρήσεων στην Γάζα, με χιλιάδες νεκρούς

Οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η σύρραξη έχει “ανάψει φωτιά” στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει σήμερα τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων Παλαιστινίων γίνεται ολοένα βαρύτερος, ενώ η σύρραξη ρίχνει λάδι στη φωτιά που καίει σε όλη την περιοχή, με νέα επεισόδια το Σαββατοκύριακο από το Ιράκ ως την Ερυθρά Θάλασσα.

«Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επεκτείνει τη χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χαμάς στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός επιχειρεί παντού, όπου έχει οχυρά η Χαμάς», είπε αργά χθες βράδυ ο εκπρόσωπός του Ντανιέλ Χαγκαρί.

Ο Τσαχάλ άρχισε χερσαία επιχείρηση την 27η Οκτωβρίου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου λέει πως πήρε τον έλεγχο αρκετών τομέων. Αφότου ξανάρχισαν οι μάχες την Παρασκευή, έπειτα από ανακωχή μιας εβδομάδας με τη Χαμάς, εξαπολύει κυρίως αεροπορικές επιδρομές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήγμα σε είσοδο του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «πολλοί» άμαχοι, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Η Χαμάς κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της την «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τον ισραηλινό στρατό.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να επιβεβαιώσει αν πράγματι βομβάρδισε την περίμετρο του νοσοκομείου αυτού, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως. Η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως εγκαθιστά υποδομές της κάτω από νοσοκομεία και ότι χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που αρνείται το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως 15.523 άνθρωποι, εκ των οποίων το 70% ήταν γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν αφότου άρχισαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

«Τις τελευταίες ώρες, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια 316 νεκροί και 664 τραυματίες και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο Ασράφ αλ Κίντρα. Ο απολογισμός δεν σταματά να γίνεται βαρύτερος μετά το τέλος της ανακωχής.

Στο Ισραήλ, η επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ —ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς— στοίχισε τη ζωή σε κάπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις αρχές. Σε αντίποινα, το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και ορκίστηκε πως θα «εξαλείψει» την παράταξη που από το 2007 κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας.

«10.000 αεροπορικά πλήγματα»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως διεξήγαγε «περίπου 10.000 αεροπορικά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς, πριν από σχεδόν δυο μήνες.

Στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, γίνονται μαζικά από την Παρασκευή βομβαρδισμοί στη Χαν Γιούνις και στα περίχωρά της, όπου καθημερινά γίνονται ρίψεις φυλλαδίων με τα οποία ο Τσαχάλ προειδοποιεί πως επίκειται επίθεση «άμεσα» και διατάσσει τους κατοίκους να φύγουν.

Χθες κάτοικοι έφευγαν, πεζή, στοιβαγμένοι σε κάρα, ή σε οχήματα, με προσωπικά τους είδη στις οροφές τους.

Τα νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχουν κατακλυστεί από τη μαζική ροή τραυματιών, ενώ τα αποθέματα των καυσίμων για να δουλέψουν οι γεννήτριες έχουν σχεδόν τελειώσει.

Στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, το μεγαλύτερο της νότιας Λωρίδας της Γάζας, περισσότεροι τραυματίες, κι άλλα πτώματα, που συχνά δεν υπάρχει κανείς για να τα αναγνωρίσει, φθάνουν έπειτα από κάθε έκρηξη.

Ο Εχάμπ αλ Νάτζαρ, κάτοικος της πόλης, ξεσπά. «Επέστρεφα σπίτι μου και είδα τη βόμβα να πέφτει πάνω του», είπε, περιγράφοντας τραγικές σκηνές, με πτώματα να έχουν σκορπιστεί στον δρόμο. «Τα μισά ήταν μικρά παιδιά. Τι τους έφταιξαν; Δεν έχουν έλεος;»

«Δεν έχω λόγια για να περιγράψω τη φρίκη που ζουν τα παιδιά εδώ», υπογράμμισε χθες ο Τζέιμς Έλντερ, στέλεχος της UNICEF, μέσω βίντεο από το νοσοκομείο Νάσερ. «Βλέπω μαζικές απώλειες παιδιών», τόνιζε νωρίτερα μέσω X (του πρώην Twitter).

Στη γειτονική πόλη Ράφα, κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από πελώριο κρατήρα. Έγινε «ασυνήθιστα σφοδρός βομβαρδισμός. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό», έλεγε ένας, ο Μοχάμεντ Φατζάν.

Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης εφέδρων, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, δήλωσε ότι ο Τσαχάλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας με «τόση δύναμη» και θα φέρει «τόσα αποτελέσματα» όσα και στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Υεμένη και Ιράκ

Χωρίς να αμφισβητούν «το δικαίωμα» του συμμάχου τους να «υπερασπιστεί τον εαυτό του» έναντι της Χαμάς, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Ισραήλ εναντίον της περαιτέρω αύξησης των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων.

«Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι», τόνιζε το σαββατοκύριακο η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, υπογραμμίζοντας την «καταστροφή» στη Λωρίδα της Γάζας και καλώντας το Ισραήλ να «κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τους αθώους αμάχους».

Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς έχει συνέπειες για τις ΗΠΑ, που καταγράφουν θεαματική αύξηση των επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών τους στη Μέση Ανατολή, εξαιρουμένης της περιόδου που εφαρμόστηκε ανακωχή, από την 24η Νοεμβρίου ως την 1η Δεκεμβρίου.

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε χθες Κυριακή τρία drones και προσέφερε συνδρομή σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που έγιναν στόχος επιθέσεων από την Υεμένη, γνωστοποίησε η Ουάσιγκτον, καταγγέλλοντας την «άμεση απειλή» για «την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Νωρίτερα, οι Χούθι ανέφεραν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι διεξήγαγαν «επιχείρηση» εναντίον δυο «ισραηλινών πλοίων στο στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ», στρατηγική θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, πλήττοντας το πρώτο «με πύραυλο» και το δεύτερο «με drone», σε αντίποινα για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες Κυριακή εξάλλου οι ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικό πλήγμα «σε άμυνα» για την αποτροπή «άμεσης απειλής» στο βόρειο Ιράκ. Πέντε μαχητές οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν —η Ισλαμική Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει σθεναρά τη Χαμάς— σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ





