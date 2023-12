Τοπικά Νέα

Σέρρες: Καταγγελία για βιασμό ανήλικης από 36χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανθρωποκυνηγητό εξαπολύθηκε από την Αστυνομία στο νομό των Σερρών για να εντοπιστεί ο δράστης της επίθεσης.

-

Συναγερμός σήμανε στις Σέρρες, καθώς πατέρας κατήγγειλε τον βιασμό της 15χρονης κόρης του από 36χρονο άνδρα μετανάστη πολίτη Αλβανίας στη Νέα Ζίχνη Σερρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης ζει στην Αλιστράτη Σερρών, και αναζητείται επίμονα από την αστυνομία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε η ανήλικη, θα είναι έτοιμα εντός των επόμενων ημερών.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστολική ψήφος - ΥΠΕΣ: Οδηγός για τους ψηφοφόρους

TikTok: Ο Κασσελάκης “απαντά” στο βίντεο του Μητσοτάκη (βίντεο)

“Το Πρωινό” – Καϊλή: Άντεξα και αντέχω για το παιδί μου (βίντεο)