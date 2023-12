Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού – “Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Γνωρίστε τους εθελοντές μας (βίντεο)

Γνωρίστε μερικούς από τους εθελοντές που κάνουν κάθε μέρα ότι μπορούν για να υπάρχει μόνιμα και σε όλα τα παιδιά το χαμόγελο που τους αξίζει...

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε σχετική ανακόνωση με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού:

«Οι εθελοντές για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελούν τον θεμέλιο λίθο όλων των δράσεων του, για κάθε παιδί και τις οικογένειες που στηρίζει ολιστικά εδώ και 28 χρόνια, και που με τον τρόπο αυτό δείχνουν κάθε ημέρα την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την αγάπη τουςστο όραμα του μικρού ιδρυτή του «Χαμόγελου», από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, 5 Δεκεμβρίου, είναι ακόμη μια αφορμή να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που απασχολούνται με συνέπεια, υπευθυνότητα, δείχνοντας σεβασμό και αγάπη προς τα παιδιά, δίνοντας όλη την ψυχή τους, σε κάθε δράση του Οργανισμού, καλύπτοντας και βασικές ανάγκες του.

28 χρόνια,περισσότεροι από 17.000 εθελοντές έχουν προσφέρει στον Οργανισμότο πιο πλατύ τους Χαμόγελο·σεΈκτακτες Ανάγκες, στα Σπίτια Φροντίδας, στα Κοινωνικά Πολυϊατρεία, σε Αιμοδοσίες, στα Κέντρα Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών & Νέων και στα Κέντρα Διανομής, σε δράσεις Δημιουργικής απασχόλησης στα Νοσοκομεία, σε Παζάρια, σε Εκθέσεις, στο Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι, στον Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντισμό – YouSmile και σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει.

Τι λένε για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όμως οι ίδιοι εθελοντές του;

«Είναι ένας πολύ ασφαλής χώρος». «Με γεμίζει που μπορώ και βοηθάω παιδιά». «Γυρνάω σπίτι με ένα Χαμόγελο». «Μου αρέσει το συναίσθημα της ικανοποίησης όταν βοηθάω κόσμο». «Νιώθω τυχερή που βλέπω το χαμόγελο των παιδιών». «Μου ενισχύει το αίσθημα της αλληλεγγύης». «Με κάνει να κοιμάμαι ήσυχα τα βράδια» «Η αγάπη που λαμβάνω είναι ανεκτίμητη». «Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι το χαμόγελο».

Γνωρίστε τους ενήλικες εθελοντές μας:

Γνωρίστε τους μαθητές εθελοντές μας: πατώντας ΕΔΩ

Οι εθελοντές μας πολύτιμοι και μεταξύ τους διαφορετικοί, μικροί, μεγάλοι, μαθητές, φοιτητές, μαμάδες, μπαμπάδες, οικογένειες, εταιρείες, εργαζόμενοι, ψυχολόγοι, γιατροί, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι, μηχανικοί, κωφοί, ακούοντες,άνθρωποι, σκυλιά… Όλοι όμως με ένα κοινό στοιχείο, συνδέονται μεταξύ τους, μέσα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους εθελοντές του, έναν έναν ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί για την υποστήριξη και την σταθερή τους παρουσία όλα αυτά τα χρόνια».





