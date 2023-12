Οικονομία

Φορολογικό νομοσχέδιο - Ελεύθεροι επαγγελματίες: κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Η συμμετοχή, τα πανό, τα συνθήματα και οι προσυγκεντρώσεις των διαφόρων κλάδων στην κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας.

Πορεία προς την Βουλή με σημείο εκκίνησης την Πλατεία Κλαυθμώνος έκαναν την Τρίτη, αυτοαπασχολούμενοι διαφόρων ειδικοτήτων ενάντια στην ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση.

Προηγουμένως οι επαγγελματίες έκαναν επιμέρους προσυγκεντρώσεις σε σημεία ανά κλάδο, π.χ. οι δικηγόροι έξω από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και οι οδηγοί ταξί έξω από τα δικά τους γραφεία (ΣΑΤΑ). Εν συνεχεία όλοι πορεύτηκαν με αφετηρία την Πλατεία Κλαυθμώνος στο κέντρο της πόλης καταλήγοντας στην Πλατεία Συντάγματος κρατώντας σχετικά πανό και φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στο νομοσχέδιο.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων δικηγόροι, λογιστές, οδοντίατροι και άλλοι επαγγελματίες υγείας, αυτοκινητιστές αλλά και επιστημονικοί ερευνητές αυτοαπασχολούμενοι («με μπλοκάκι»).

«Οι επαγγελματίες έχουμε φωνή, αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί», «Αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η πολιτική των μονοπωλίων είναι εντολή», «Αφορολόγητο η απαίτησή μας δε θα παζαρεψουμε άλλο τη ζωή μας», είναι μερικά από τα συνθήματα που φώναξαν.

Στην διάρκεια της συγκέντρωσης στην Βουλή έγιναν χαιρετισμοί. Συγκεκριμένα χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του ΔΣΑ, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Θανάσης Δεβλιώτης, πρόεδρος της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ο Νίκος Ανδρεδάκης, α' αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο Γιώργος Ρούσκας, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και ο Μανώλης Μανωλαράκης, από τον Σύλλογο Διαιτολόγων - Διατροφολόγων.





